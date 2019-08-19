Son Dakika Haberleri: ATM dolandırıcısı yakalandı
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ATM dolandırıcısı yakalandı

1 saat önce

ZONGULDAK'ta, ATM'ye kart sıkıştırma yöntemiyle banka kartlarını ele geçirip, dolandırıcılık yapan Cemal A. (46), polis ekiplerince yakalandı.

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ZONGULDAK'ta, ATM'ye kart sıkıştırma yöntemiyle banka kartlarını ele geçirip, dolandırıcılık yapan Cemal A. (46), polis ekiplerince yakalandı.
Zonguldak Emniyet Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, ocak ve şubat aylarında kent merkezindeki ATM'den kart sıkıştırma yöntemiyle müşterilerin banka kartlarının ele geçirildiğini öğrendi. Banka hesaplarından dolandırıcılık yapan kişinin, Cemal A. olduğu belirlendi. Cemal A.'nın aynı yöntemle İstanbul'da da 6 dolandırıcılık suçuna karıştığını tespit etti. Zonguldak'ta bu yöntemle yaklaşık 10 bin lira dolandırıcılık yapan Cemal A., polis ekiplerince yakalanıp, gözaltına alındı. Cemal A., emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.


Emniyet Müdürlüğü, Zonguldak, Polis, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 19.08.2019 04:29 Kaynak: DHA
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