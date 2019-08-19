Son Dakika Haberleri: ATM dolandırıcısı yakalandı (2)
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ATM dolandırıcısı yakalandı (2)

1 saat önce

TUTUKLANDIZonguldak'ta, ATM'ye kart sıkıştırma yöntemiyle banka kartlarını ele geçirip, dolandırıcılık yaptığı iddiasıyla gözaltına alınan Cemal A. (46), emniyetteki işlemlerinin ardından sevk edildiği adliyede çıkarıldığı mahkemece 'nitelikli dolandırıcılık' suçundan tutuklandı.

ATM dolandırıcısı yakalandı (2), System.String[]

TUTUKLANDI
Zonguldak'ta, ATM'ye kart sıkıştırma yöntemiyle banka kartlarını ele geçirip, dolandırıcılık yaptığı iddiasıyla gözaltına alınan Cemal A. (46), emniyetteki işlemlerinin ardından sevk edildiği adliyede çıkarıldığı mahkemece 'nitelikli dolandırıcılık' suçundan tutuklandı.


Zonguldak, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 19.08.2019 06:36 Kaynak: DHA
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