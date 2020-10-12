ATM gaspçısı, polise kafa atıp dudağını patlattı - Son Dakika

ATM gaspçısı, polise kafa atıp dudağını patlattı

12.10.2020 17:24

- ATM gaspçısı, polise kafa atıp dudağını patlattı ATM'den para çeken kadını taciz ettikten sonra parasını almaya çalışan adam, müdahale etmek isteyen polise kafa attı Bursa'da, ATM'den para çekmeye çalışan bir kadını önce taciz eden ve sonra çektiği parayı almak isteyen şahsa polis müdahale etti.

- ATM gaspçısı, polise kafa atıp dudağını patlattı

ATM'den para çeken kadını taciz ettikten sonra parasını almaya çalışan adam, müdahale etmek isteyen polise kafa attı

BURSA - Bursa'da, ATM'den para çekmeye çalışan bir kadını önce taciz eden ve sonra çektiği parayı almak isteyen şahsa polis müdahale etti. Müdahale eden polise kafa atarak dudağını patlatan adam, ekipler tarafından etkisiz hale getirilerek gözaltına alındı.

Olay, Kent Meydanı AVM önünde meydana geldi. İddiaya göre, ATM'den para çekmeye çalışan N.A.'nın yanına gelen bir şahıs, çektiği 2 bin lirayı almaya çalıştı. Bu sırada kadın yardım çığlığı atınca orada devriye gezen polis ekipleri müdahale etti. Polise kafa atan U.I. daha sonra kaçmaya çalıştı. Diğer polis ekiplerinin de gelmesiyle birlikte etkisiz hale getirilen zanlı ters kelepçe yapılarak gözaltına alındı. Olayın ardından dudağı patlayan polis memuru ambulansla Çekirge Devlet Hastanesine kaldırıldı. Polis memurunu yaralayan adam ise emniyete götürüldü.

ATM gaspçısı, polise kafa atıp dudağını patlattı
ATM gaspçısı, polise kafa atıp dudağını patlattı
ATM gaspçısı, polise kafa atıp dudağını patlattı
ATM gaspçısı, polise kafa atıp dudağını patlattı

Bursa, Taciz, Polis, ATM, 3. Sayfa, Son Dakika

- Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa ATM gaspçısı, polise kafa atıp dudağını patlattı - Son Dakika

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