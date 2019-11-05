Son Dakika Haberleri: ATM hırsızları AVM'yi havaya uçurdu
Son Dakika 3. Sayfa ATM hırsızları AVM'yi havaya uçurdu

ATM hırsızları AVM'yi havaya uçurdu

7 saat önce

Rusya'da ATM'yi patlayıcı kullanarak açmaya çalışan hırsızlar AVM'nin bir kısmını havaya uçurdu.

ATM hırsızları AVM'yi havaya uçurdu, System.String[]

Rusya'da ATM'yi patlayıcı kullanarak açmaya çalışan hırsızlar AVM'nin bir kısmını havaya uçurdu.


Rusya'nın Ural Federal Bölgesi'ne bağlı Sverdlovsk şehrinin Kedrovka semtinde bulunan küçük bir alışveriş merkezinde ATM'lerin bulunduğu kısma giden 3 hırsız, yanlarında götürdükleri TNT tipi patlayıcıları ATM'ye bağladı. Hırsızlardan biri patlayıcının kablosunu binanın dışına kadar çekti. Diğer 2 hırsız ise içeride bulunan ATM'lere patlayıcıları döşemeye devam etti. Bir süre sonra hırsızlar binanın dışına çıktı. ATM'ye bağladıkları patlayıcıyı ateşleyen hırsızlar beklemedikleri bir sonuçla karşılaştı. Hırsızlar ATM'ye fazla patlayıcı yükleyince büyük bir patlamayla AVM'nin bir kısmı havaya uçtu. ATM'lerin olduğu bölümün kapı ve pencereleri binanın dışına fırladı.


Hırsızlar korkunca arkalarına bakmadan kaçtı


Rusya'da yaşanan ilginç hırsızlık olayında AVM'yi havaya uçuran hırsızlar büyük şok yaşadı. İlk şoku atlatan ve büyük korku yaşayan hırsızlar binanın önünden kaçtı. Bomba imha uzmanı kıyafetleri giyen ve tanınmamak için yüzlerini maskeyle kapatan hırsızlar kaçtıktan sonra olay yerine ulaşan polisler inceleme başlattı. Kamera kayıtlarını da inceleyen polisler, yüzleri maskeli hırsızların eşkalini belirlemekte zorlandı. Polisin hırsızları yakalamak için çalışmalarını sürdürdüğü açıklandı. - MOSKOVA

Rusya, 3. Sayfa

Haber Yayın Tarihi: 05.11.2019 09:24 Kaynak: İHA
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