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ATM kapkaççısı tutuklandı - Son Dakika

ATM kapkaççısı tutuklandı

20.02.2022 15:58
ATM kapkaççısı tutuklandı

Aydın'ın Kuşadası ilçesinde bir vatandaş ATM'den çektiği parayı saydığı esnada kapkaç yapan şüpheli, Kuşadası polisi tarafından yakalandı.

Aydın'ın Kuşadası ilçesinde bir vatandaş ATM'den çektiği parayı saydığı esnada kapkaç yapan şüpheli, Kuşadası polisi tarafından yakalandı. Adliyeye sevk edilen zanlı, tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Olay, Adnan Menderes Bulvarı üzerinde bir ATM'de 19 Şubat Cumartesi günü meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, bir vatandaş bankamatikten parasını çekerek saymaya başladı. Bu sırada vatandaşın yanına yaklaşan şüpheli şahıs, elindeki parayı zorla alarak kaçtı. Kapkaça uğrayan vatandaş durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. İhbar üzerine bölgeye polis ekipleri sevk edildi. Kısa sürede olay yerine gelen Kuşadası İlçe Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı Asayiş Büro Amirliği ekipleri detaylı inceleme sonrası kapkaççı şüpheliyi tespit etti. Daha önceden de kapkaç sabıkası bulunduğu ve denetimli serbestlik alarak salıverildiği öğrenilen S.Y. (19), ekiplerin çalışması sonucu kıskıvrak yakalandı. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen S.Y. çıkartıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi. - AYDIN

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Kuşadası, Kapkaç, Aydın, ATM, 3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa ATM kapkaççısı tutuklandı - Son Dakika


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SON DAKİKA: ATM kapkaççısı tutuklandı - Son Dakika
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