"ATM kartı yuttu" yalanıyla dolandırıcılık yaptılar - Son Dakika
Üye Girişi

"ATM kartı yuttu" yalanıyla dolandırıcılık yaptılar

07.09.2022 22:10

"ATM kartı yuttu" yalanıyla dolandırıcılık yaptılar Şifrelerini öğrendikleri kredi kartlarını çalarak çok sayıda kişiyi dolandıran 2 şüpheli yakalandıİSTANBUL Fatih'te 2 şüpheli, ATM'den para çekerken yardım etme bahanesiyle yanına yaklaştıkları kişilerin kart şifresini öğrendi.

"ATM kartı yuttu" yalanıyla dolandırıcılık yaptılar

Şifrelerini öğrendikleri kredi kartlarını çalarak çok sayıda kişiyi dolandıran 2 şüpheli yakalandı

İSTANBUL Fatih'te 2 şüpheli, ATM'den para çekerken yardım etme bahanesiyle yanına yaklaştıkları kişilerin kart şifresini öğrendi. "ATM kartı yuttu" yalanıyla kredi kartını çalarak çok sayıda kişiyi dolandıran şüpheliler polisin tarafından yakalandı. Şüphelilerin benzer suçlardan çok sayıda sabıkaları olduğu ortaya çıktı

Suudi Arabistan uyruklu N.S.N. ATM'den para çekerken yanına yaklaşan 2 kişinin, kendisini dolandırdığını söyleyerek Fatih polisine şikayette bulundu. Mağdur N.S.N. "Para çekerken yanıma yaklaşıp yardım edeceklerini söylediler. Daha sonra kartımı yuttuğunu söylediler. Onlara inandım. Ancak daha sonra bütün paramın çekildiğini gördüm" dedi. Konuyla ilgili Dolandırıcılık Büro Amirliği tarafından inceleme başlatıldı. Polis para çekilen kartların dijital izlerini takip ederek şüphelilere ulaştı. Şüpheliler Süleyman T. ile Onur G.kısa sürede yakalanarak gözaltına alındı. Şüphelilerin yardım etme bahanesiyle yaklaştıkları kurbanlarının önce kart şifrelerini öğrendikleri belirlendi. Şüphelilerin daha sonra "ATM kartı yuttu" yalanıyla kandırdıkları kurbanlarının kartlarını çaldıkları öğrenildi. Şüphelilerin kartlar ve şifreleri kullanarak edindikleri iki post cihazıyla hesapları boşalttıkları tespit edildi ve evlerinde yapılan aramada iki pos cihazı bulundu.

Dolandırıcılık Büro Amirliğinde yapılan çalışmada şüphelilerin Fatih'te Kazakistan doğumlu S.K.'nın aynı yöntemle bin 65 Euro, 420 dolar, ve 300 lirasını, yine Fatih'te Gürcistan uyruklu şüpheli A.B.'nin 485 lirasını, Beyoğlu'nda İran uyruklu N.P.'nin kredi kartından yüklü miktarda para çektikleri belirlendi.

Şüphelilerden Onur G.'nin daha önceden 14 suç kaydının, diğer şüpheli Süleyman T.'nin ise 2 suç kaydının olduğu tespit edildi. Şüpheliler işlemlerinin tamamlanmasının ardından adliyeye sevk edildiler.

YORUMLAR
500
İYİ Parti Genel Başkanı Akşener'den İstanbul'da esnaf ziyareti İYİ Parti Genel Başkanı Akşener'den İstanbul'da esnaf ziyareti Fatih'te 14 kişinin yaralandığı zincirleme kazaya karışan İETT şoförünün ifadesi ortaya çıktı Fatih'te 14 kişinin yaralandığı zincirleme kazaya karışan İETT şoförünün ifadesi ortaya çıktı
Kaynak: İHA

Fatih, ATM, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa 'ATM kartı yuttu' yalanıyla dolandırıcılık yaptılar - Son Dakika

Bu haber İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı İhlas Haber Ajansı kurumudur.

Son Dakika
21:44 Beklenen oldu! Galatasaray, Mauro Icardi transferini resmen açıkladı
21:35 ABD yine şaşırtmadı! Türkiye ile gerginlik yaşayan Yunanistan'dan yana tavır aldı
21:21 Merakla beklenen iPhone 14 tanıtıldı! İşte yeni Apple ürünlerinin fiyatları...
21:05 Annesi ile fotoğrafını paylaşan milli voleybolcu Ebrar Karakurt'a beğeni yağdı
20:33 Beşiktaş'tan ayrılan Gökhan Töre, Adana Demirspor'a imza attı
20:25 Mersin'deki orman yangını 13 saattir sürüyor! Alevler havanın kararmasıyla geceyi aydınlattı
20:10 Erkek arkadaşının evine gizli kamera yerleştirdi! Annesini görünce kriz geçirdi
19:47 Dinamo Kiev'in hocası Mircea Lucescu'dan Fenerbahçe'ye övgü: Süper Lig'i kazanacaklarını düşünüyorum
19:01 Rüzgarın etkisiyle havada uçuşan paralar sahibine teslim edildi
18:45 Transferde hız kesmeyen Galatasaray, Norwich City'den Milot Rashica'yı kiraladı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 7.09.2022 22:10:37. #1.11#
SON DAKİKA: "ATM kartı yuttu" yalanıyla dolandırıcılık yaptılar - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement