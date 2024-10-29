ATM'lerdeki açığı bulup dev bankadan milyonlarca liralık nakit çektiler - Son Dakika
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Finans

ATM'lerdeki açığı bulup dev bankadan milyonlarca liralık nakit çektiler

ATM\'lerdeki açığı bulup dev bankadan milyonlarca liralık nakit çektiler

ABD'nin önde gelen yatırım bankalarından JP Morgan'da büyük bir kriz patlak verdi. Çok sayıda müşteri ATM'lere sahte çekler yatırarak milyonlarca liralık nakit çekerken, banka yetkilileri sahte çek karşılığında para çekilen hesapları tespit ederek mahkemeye başvurdu ve paraların geri iadesini talep etti.

29.10.2024 15:21
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JP Morgan Chase, sistemsel bir sorun nedeniyle ATM'lerinden yatırılan çekleri denetlemeden hesaplara nakit olarak aktardı. Çek yatıran kullanıcılar, bu miktarı yine ATM'lerden nakit olarak geri çekti.

Bu durum, kısa süre içinde TikTok gibi çeşitli sosyal medya platformlarında yaygın olarak konuşulmaya başlandı. Kullanıcılar, çektikleri paralarla büyük kutlamalar yaparak sosyal medyada paylaşım yaptı. Banka, bu videoları gördükten sonra güvenlik açığının farkında vararak ATM'lerden çek kabul etmeme kararı aldı. Fakat bu kararı alana kadar binlerce kişi dolandırılmıştı.

BANKA HAREKETE GEÇTİ

Banka yetkilileri, sahte çek karşılığında para çekilen hesapları tespit ederek mahkemeye başvurdu ve paraların geri iadesini talep etti. Ayrıca çekilen tutarın faizi ve avukatlık ücretlerini de dolandırıcılardan istedi. İlk olarak büyük meblağlara yönelik davalar açan banka, birçok eyalette ayrı ayrı dava açmak zorunda kalacak.

290 BİN DOLARLIK DOLANDIRICILIK

Houston'daki bir kullanıcı, 335 bin dolarlık sahte bir çek keserek JP Morgan'dan 290 bin dolardan fazla nakit çekti. Banka, bugün bu kullanıcıya karşı dava açarak parayı geri istedi. Ayrıca, 29 Ağustos 2024 tarihinde Teksas'ta bir kişi maske takarak ATM'ye gelmiş ve sahte çek yatırdıktan sonra yüksek miktarda nakit almıştı. Miami ve California'da ise 80 bin ile 141 bin dolar arasında paraların çekildiği tespit edildi.

"KOLLUK KUVVETLERİYLE İŞ BİRLİĞİ YAPIYORUZ"

JPMorgan sözcüsü Drew Pusateri, CNBC'ye yaptığı açıklamada, 'Dolandırıcılık herkesi etkileyen ve bankacılık sistemine olan güveni zedeleyen bir suçtur" dedi. "Bu davaları takip ediyoruz ve Chase ve müşterilerine karşı dolandırıcılık yapan biri varsa, sorumlu tutulmasını sağlamak için kolluk kuvvetleriyle aktif olarak iş birliği yapıyoruz" dedi.

Güvenlik, Finans, Banka, Hukuk, Dünya, ATM, Son Dakika

Son Dakika Finans ATM'lerdeki açığı bulup dev bankadan milyonlarca liralık nakit çektiler - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (5)

  • Mehmet Yılmaz:
    iyi olmuş 16 2 Yanıtla
  • sudem meliss:
    Paraya bak yağmalama 7 0 Yanıtla
  • Murat Sert:
    Atm den çekmi bozuluyormus kafayi yemis bunlar.tabi dolandirirlar. :)) 7 0 Yanıtla
  • Mehmet ÇAKIRALP:
    geri iade... 1 0 Yanıtla
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