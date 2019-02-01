Son Dakika Haberleri: Atm'lerden 20 Milyonluk Vurgun Yapan Çete Çökertildi

Atm'lerden 20 Milyonluk Vurgun Yapan Çete Çökertildi

52 dakika önce

ANKARA ve 4 ilde bankaların otomatik para çekme makinelerine (ATM) kart kopyalama düzeneği ve kamera yerleştirerek vatandaşların hesaplarını boşaltan 4 kişi, polis ekipleri tarafından yakalandı.

Atm'lerden 20 Milyonluk Vurgun Yapan Çete Çökertildi, System.String[]
ANKARA ve 4 ilde bankaların otomatik para çekme makinelerine (ATM) kart kopyalama düzeneği ve kamera yerleştirerek vatandaşların hesaplarını boşaltan 4 kişi, polis ekipleri tarafından yakalandı. 1 yıl içinde 20 milyonluk vurgun yapan şüphelilerin ATM'ye düzenek yerleştirmesi güvenlik kameralarına yansıdı.

Ankara Emniyet Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Ankara başta olmak üzere Zonguldak, Adana, Niğde ve Kırşehir'de banka ATM'lerine dolandırıcılar tarafından kart kopyalama cihazı takıldığını belirledi. Bunun üzerine harekete geçen polis ekipleri, vatandaşların kartlarını kopyalayarak hesaplarını boşalttıkları tespit edilen Ferhat G., Durmuş D., Hasan E. ve Tuncay Ç.'yi gözaltına aldı. Şüphelilerden Ferhat G. ve Durmuş D. çıkarıldığı mahkemece tutuklanırken diğer 2 kişi adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. Şüphelilerin, ATM'ye düzenek yerleştirmesi güvenlik kamerası görüntülerine yansıdı. Polis ekipleri tarafından yakalanması saniye saniye görüntülenen şüphelilerin 2018 yıl içinde bu yöntemle yaklaşık 20 milyon liralık vurgun yaptığı belirlendi.

- Ankara

»  »      Haber Yayın Tarihi : 01.02.2019 11:18 Kaynak: DHA

Polis, Ankara, Güncel
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