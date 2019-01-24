Atm'lerden Kart Kopyaladıkları İddiasıyla 3 Şüpheli Tutuklandı
1 saat önce
Bartın'da ATM'lere kopyalama düzeneği koyarak memurların maaşlarını çektikleri iddiasıyla adliyeye sevk edilen 4 şüpheliden 3'ü tutuklandı.
Bartın
'da ATM'lere kopyalama düzeneği koyarak memurların maaşlarını çektikleri iddiasıyla adliyeye sevk edilen 4 şüpheliden 3'ü tutuklandı.
Bartın Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma kapsamında, kentteki ATM'lere kart kopyalama düzeneği kurarak memurların maaşlarını çektikleri iddiasıyla gözaltına alınan ve dün adliyeye sevk edilen şüphelilerin işlemleri tamamlandı.
Savcılık sorgularının ardından tutuklama talebiyle hakimliğe çıkartılan şüphelilerden D.K, F.B. ve S.Ç. tutuklandı, Ö.K. adli kontrol şartıyla salıverildi.
Bartın İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri ATM'lere kart kopyalama düzeneği kurarak memurların maaşlarını çeken şüphelilerin yakalanması için çalışma başlatmış ve İstanbul
, Mardin
ve Şırnak
'ta düzenledikleri operasyonlarla D.K, F.B, S.Ç, Ö.K. ve R.B'yi gözaltına almış, şüphelilerden R.B. başka bir suçtan tutuklanmıştı.
Son Dakika
» Güncel
» Haber
Haber Yayın Tarihi : 24.01.2019 09:29 Kaynak: AA
Bakan'dan Binlerce Kişiye Müjde: Ödemeler Yarın Başlıyor
Son Dakika! Bakan Pakdemirli: Evcil Hayvanlarını Sokağa Terk Edenlere Yaptırım Uygulayacağız
Son Dakika! Kaşıkçı Cinayetiyle İlgili BM Raportörü Türkiye'ye Geliyor
Borsa İstanbul Dünyanın En Fazla Kazandıran Piyasası Oldu