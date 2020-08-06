ATM'lerden kartları kopyalayarak para çekenlere suçüstü - Son Dakika

ATM'lerden kartları kopyalayarak para çekenlere suçüstü

GAZİANTEP'te, bir bankaya ait ATM'ye yerleştirdikleri kopyalama düzeneği ile 20 vatandaşın hesabından para çeken 2 kişi polis tarafından suçüstü yakalandı.

ATM'lerden kartları kopyalayarak para çekenlere suçüstü, System.String[]

GAZİANTEP'te, bir bankaya ait ATM'ye yerleştirdikleri kopyalama düzeneği ile 20 vatandaşın hesabından para çeken 2 kişi polis tarafından suçüstü yakalandı.

Gaziantep'te, son bir haftada 20 kişi, hesaplarından bilgileri dışında para çekildiği gerekçesiyle polise  şikayetçi oldu. Hemen çalışma başlatan polis, mağdurların Sanayi Mahallesi'ndeki bir banka şubesine ait ATM'den işlem yaptıklarını, paraların yaptıkları işlemlerinin ardından çekildiğini saptadı. Bunun üzerine banka şubesine ait ATM'nin güvenlik kamerası mercek altına alındı. Yapılan icelemede, 2 şüphelinin, mağdurların işlem yaptıkları banka ve kredi kartlarını, ATM'ye yerleştirdikleri düzenek ile kopyaladığını, daha sonra da değişik tutarlarda para çektiği belirledi. Kimlikleri belirlenen 2 şüphel, dün gece, kopyalama düzenmeğini sökmek için geldikleri ATM  önünde suçüstü yakalandı.

Gözaltına alınan şüphelilerin üzerlerinde ve araçlarında yapılan aramada 30 santim uzunluğunda, üzerinde kamera olan hafıza kartlı, ATM kamera düzenekleri, 3 adet kart yerleştirme aparatı, 6 adet kart kopyalama aparatı, 18 adet değişik kişilere ait banka, market ve kredi kartı, 2 cep telefonu, 2 sim kart ve 1 diz üstü bilgisayar ele geçirdi. Suç unsuru malzemelere el koyan polisin gözaltına aldığı şüphelilerin sorguları devam ediyor.


Gaziantep, Banka, ATM, 3. Sayfa, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 06.08.2020 02:46

Kaynak: DHA

Son Dakika 3. Sayfa ATM'lerden kartları kopyalayarak para çekenlere suçüstü - Son Dakika
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