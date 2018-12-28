Son Dakika Haberleri: Atm'lere Blockchain Teknolojisi

Atm'lere Blockchain Teknolojisi

1 saat önce

Bank of America (BoA), aldığı yeni patentle ATM'leri blockchain teknolojisi üzerinden çalıştıracak.

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Bank of America (BoA), aldığı yeni patentle ATM'leri blockchain teknolojisi üzerinden çalıştıracak.

ABD merkezli bankacılık ve finans şirketi Bank of America (BoA), aldığı yeni patentle ATM'leri blockchain teknolojisi üzerinden çalıştırarak, "işlem sürecini hızlandırma ve/veya nakit ve depozito çekimleri gibi bankacılık işlemlerinin yanında kayıt ücretleri süreçlerinde" kullanılmasını hedefliyor.

Hindistan kripto para birimleri yasağını kaldırmaya hazırlanıyor

Hindistan yerel basınına göre Hindistan yönetimi, ülke genelindeki kripto para birimleri yasağını sıkı hüküm ve koşullarla kaldırmaya hazırlanıyor. New Indian Express'te yer alan haberde Hindistan yönetiminin kripto para birimlerinin incelenmesi amacıyla kurulan disiplinler arası komitenin ülke genelindeki kripto para birimleri yasağına karşı olduğu belirtildi. - İSTANBUL

»  »      Haber Yayın Tarihi : 28.12.2018 10:17 Kaynak: İHA

Amerika Birleşik Devletleri, Hindistan, Ekonomi
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