Atm'lere Kart Kopyalama Cihazı Takan 2 Şüpheli Tutuklandı
1 saat önce
MALATYA'da, iki ATM'ye kart kopyalama cihazı yerleştirdikleri tespit edilen ve polis tarafından yakalanan 2 kişi tutuklandı.
MALATYA'da, iki ATM'ye kart kopyalama cihazı yerleştirdikleri tespit edilen ve polis tarafından yakalanan 2 kişi tutuklandı. Siber Suçlarla Mücadele
Şube ekipleri, kent merkezinde bankanın 2 ATM'sinde kart kopyalama düzeneği bulunduğunu belirledi. Bunun üzerine ekipler, monte edildiği ATM'den söktükleri düzenek üzerinde parmak izi ve araştırma yaptı, bölgedeki güvenlik kameralarını da inceledi. Yapılan incelemeler sonunda olayı 2 kişinin gerçekleştirdiği ve araçla ayrıldıkları tespit edildi. Polis
, kimliğini belirlediği şüphelileri yaptığı takip sonucunda Sivas
'ın Gürün
ilçesinde yakalayarak gözaltına aldı. Yakalanan şüphelilerin araçlarında ATM'lere yerleştirilen kart kopyalamada kullanılan malzemeler ele geçirildi. Emniyetteki sorgularının ardından adliyeye sevk edilen 2 şüpheli, tutuklandı.
- Malatya
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Haber Yayın Tarihi : 23.02.2019 05:38 Kaynak: DHA
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