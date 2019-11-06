Son Dakika Haberleri: ATM'lere 'papağan' tuzağı kuran 3 şüpheli yakalandı
Son Dakika Güncel ATM'lere 'papağan' tuzağı kuran 3 şüpheli yakalandı

ATM'lere 'papağan' tuzağı kuran 3 şüpheli yakalandı

7 saat önce

ESKİŞEHİR'de bankaların ATM'lerine 'papağan' adı verilen aparat takarak, kredi kartı bilgilerini kopyaladıkları tespit edilen 3 şüpheli, farklı illerde yakalanarak gözaltına alındı.

ATM'lere 'papağan' tuzağı kuran 3 şüpheli yakalandı, System.String[]
ESKİŞEHİR'de bankaların ATM'lerine 'papağan' adı verilen aparat takarak, kredi kartı bilgilerini kopyaladıkları tespit edilen 3 şüpheli, farklı illerde yakalanarak gözaltına alındı. Eskişehir'e getirilen şüpheliler işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

Eskişehir Emniyet Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, bir banka ATM'sine papağan adı verilen özel kopyalama cihazı takılarak kullanıcıların kredi kartı bilgilerinin ele geçirildiğini tespit etti. Çevredeki güvenlik kameralarından şüphelilerin aynı yöntemle dolandırıcılık yapan S.K. (34), E.C. (30) ve A.C. (29) olduğu tespit edildi. Yapılan incelemelerin ardından şüpheliler, İstanbul, Bolu ve Sakarya'da eş zamanlı düzenlenen operasyonla yakalanarak gözaltına alındı. Eskişehir'e getirilerek ifadeleri alınan 3 şüpheli işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. Polis ekipleri, şüphelilerin aynı yöntemle daha önce de aralarında Konya ve Sakarya'nın da bulunduğu çok sayıda şehirde kredi kartı kopyalayıp dolandırıcılık yaptıklarını tespit etti. Soruşturma sürüyor.


- Eskişehir
Eskişehir Emniyet Müdürlüğü, Siber Suçlarla Mücadele, Eskişehir, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 06.11.2019 02:12 Kaynak: DHA
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