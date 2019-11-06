ATM'lere 'papağan' tuzağı kuran 3 şüpheli yakalandı (2)
7 saat önce
TUTUKLANDILAREskişehir'de, bankaların ATM'lerine 'papağan' adı verilen aparat takarak, kredi kartı bilgilerini kopyaladıkları tespit edilen S.K. (34), E.C. (30) ve A.C. (29) çıkarıldıkları mahkemece 'nitelikli dolandırıcılık' suçundan tutuklanıp cezaevine konuldu.
Haber Yayın Tarihi: 06.11.2019 08:24 Kaynak: DHA
TUTUKLANDILAR
Eskişehir'de, bankaların ATM'lerine 'papağan' adı verilen aparat takarak, kredi kartı bilgilerini kopyaladıkları tespit edilen S.K. (34), E.C. (30) ve A.C. (29) çıkarıldıkları mahkemece 'nitelikli dolandırıcılık' suçundan tutuklanıp cezaevine konuldu.
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