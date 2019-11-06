Son Dakika Haberleri: ATM'lere 'papağan' tuzağı kuran 3 şüpheli yakalandı (2)
Son Dakika Güncel ATM'lere 'papağan' tuzağı kuran 3 şüpheli yakalandı (2)

ATM'lere 'papağan' tuzağı kuran 3 şüpheli yakalandı (2)

7 saat önce

TUTUKLANDILAREskişehir'de, bankaların ATM'lerine 'papağan' adı verilen aparat takarak, kredi kartı bilgilerini kopyaladıkları tespit edilen S.K. (34), E.C. (30) ve A.C. (29) çıkarıldıkları mahkemece 'nitelikli dolandırıcılık' suçundan tutuklanıp cezaevine konuldu.

ATM'lere 'papağan' tuzağı kuran 3 şüpheli yakalandı (2), System.String[]

TUTUKLANDILAR

Eskişehir'de, bankaların ATM'lerine 'papağan' adı verilen aparat takarak, kredi kartı bilgilerini kopyaladıkları tespit edilen S.K. (34), E.C. (30) ve A.C. (29) çıkarıldıkları mahkemece 'nitelikli dolandırıcılık' suçundan tutuklanıp cezaevine konuldu.


Eskişehir, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 06.11.2019 08:24 Kaynak: DHA
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