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ATM'lere sahte dolar yatırarak dolandırıcılık yapan 11 kişi yakalandı - Son Dakika

ATM'lere sahte dolar yatırarak dolandırıcılık yapan 11 kişi yakalandı

04.02.2022 11:33

İstanbul ve Tokat'ta düzenlenen dolandırıcılık operasyonunda 11 şüpheli gözaltına alındı.

İstanbul ve Tokat'ta düzenlenen dolandırıcılık operasyonunda 11 şüpheli gözaltına alındı.

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, bir şebekenin, 3 kişiye ait banka hesaplarına ATM'ler üzerinden sahte 100 bin 300 dolar yatırdığı ve karşılığında Türk lirası çekerek haksız kazanç elde ettiğini belirledi.

Soruşturma kapsamında İstanbul ve Tokat'ta düzenlenen operasyonda gözaltı kararı bulunan 13 kişiden 11'i yakalandı.

Gözaltına alınan şüpheliler, emniyete götürüldü.

Ayrıca soruşturma kapsamında bir kişinin daha önce gözaltına alındığı ve adli kontrolle serbest bırakıldığı, 2 kişinin ise farklı bir soruşturma nedeniyle tutuklu bulunduğu öğrenildi.

ATM'lere sahte dolar yatırarak dolandırıcılık yapan 11 kişi yakalandı
ATM'lere sahte dolar yatırarak dolandırıcılık yapan 11 kişi yakalandı
ATM'lere sahte dolar yatırarak dolandırıcılık yapan 11 kişi yakalandı

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Dolandırıcılık, İstanbul, dolar, ATM, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel ATM'lere sahte dolar yatırarak dolandırıcılık yapan 11 kişi yakalandı - Son Dakika


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SON DAKİKA: ATM'lere sahte dolar yatırarak dolandırıcılık yapan 11 kişi yakalandı - Son Dakika
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