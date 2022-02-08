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ATM'lere sahte dolar yatırarak dolandırıcılık yaptığı öne sürülen 14 zanlıdan 2'si tutuklandı - Son Dakika

ATM'lere sahte dolar yatırarak dolandırıcılık yaptığı öne sürülen 14 zanlıdan 2'si tutuklandı

08.02.2022 11:06
ATM'lere sahte dolar yatırarak dolandırıcılık yaptığı öne sürülen 14 zanlıdan 2'si tutuklandı

İstanbul merkezli 2 ilde düzenlenen dolandırıcılık operasyonunda yakalanan 14 şüpheliden 2'si tutuklandı.

İstanbul merkezli 2 ilde düzenlenen dolandırıcılık operasyonunda yakalanan 14 şüpheliden 2'si tutuklandı.

İstanbul Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, bir şebeke üyelerinin banka hesaplarına ATM'ler üzerinden sahte 100 bin 300 dolar yatırdığını ve karşılığında Türk lirası çekerek haksız kazanç elde ettiğini belirledi.

Soruşturma kapsamında, 4 Ocak'ta İstanbul ve Tokat'ta düzenlenen operasyonda, haklarında gözaltı kararı bulunan 14 kişinin tamamı yakalandı.

Emniyetteki işlemlerin ardından adliyeye sevk edilen zanlılardan 2'si tutuklandı, 12'si ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

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Dolandırıcılık, İstanbul, dolar, ATM, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel ATM'lere sahte dolar yatırarak dolandırıcılık yaptığı öne sürülen 14 zanlıdan 2'si tutuklandı - Son Dakika


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SON DAKİKA: ATM'lere sahte dolar yatırarak dolandırıcılık yaptığı öne sürülen 14 zanlıdan 2'si tutuklandı - Son Dakika
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