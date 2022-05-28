ATM'leri parçalayan baltalı saldırgan kıskıvrak yakalandı - Son Dakika
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ATM'leri parçalayan baltalı saldırgan kıskıvrak yakalandı

28.05.2022 14:33

ATM'leri parçalayan baltalı saldırgan kıskıvrak yakalandı Alkolü fazla kaçıran şahıs eline aldığı baltayla Manisa'nın Turgutlu ilçesinde bankamatiklerin monitörlerini parçaladı Dün akşam saatlerinde Manisa'nın Turgutlu ilçesinde alkollü olduğu öğrenilen bir şahıs eline aldığı baltayla...

ATM'leri parçalayan baltalı saldırgan kıskıvrak yakalandı

Alkolü fazla kaçıran şahıs eline aldığı baltayla Manisa'nın Turgutlu ilçesinde bankamatiklerin monitörlerini parçaladı

MANİSA - Dün akşam saatlerinde Manisa'nın Turgutlu ilçesinde alkollü olduğu öğrenilen bir şahıs eline aldığı baltayla farklı bankalara ait 8 para çekme makinesinin monitörü ile bir zincir marketin camlarını kırdı. Şüpheli şahıs polis ekipleri tarafından kıskıvrak yakalandı.

Manisa'nın Turgutlu ilçesi Cumhuriyet Mahallesi Atatürk Bulvarı üzerinde saat 20.30 sıralarında elindeki baltayla dolaşarak çevresindekilere korku dolu anlar yaşatan M.A.T., Farklı bankalara ait para çekme makinelerinin monitörlerini parçaladı. Daha sonra bir zincir marketin camını da elindeki baltayla kıran saldırgan polis ekipleri tarafından kıskıvrak yakalanarak etkisiz hale getirildi.

Şahsın cadde üzerindeki bankalara ait 8 para çekme makinesinin monitörü ve klavyeleri ile zincir marketin camına zarar verdiği ve şahsın yapılan alkol muayenesinde 2.29 promil alkollü olduğu ortaya çıktı. Gözaltına alınan M.A.T. emniyetteki işlemlerinin ardından adli makamlara sevk edilecek.

ATM'leri parçalayan baltalı saldırgan kıskıvrak yakalandı
ATM'leri parçalayan baltalı saldırgan kıskıvrak yakalandı
ATM'leri parçalayan baltalı saldırgan kıskıvrak yakalandı
ATM'leri parçalayan baltalı saldırgan kıskıvrak yakalandı
ATM'leri parçalayan baltalı saldırgan kıskıvrak yakalandı

YORUMLAR
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Baltayla ATM'leri kırıp market camına vuran saldırgan, ortalığı birbirine kattı Baltayla ATM'leri kırıp market camına vuran saldırgan, ortalığı birbirine kattı Çorum'da iki işyerini soyan 8 zanlı kıskıvrak yakalandı Çorum'da iki işyerini soyan 8 zanlı kıskıvrak yakalandı
Kaynak: İHA

3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa ATM'leri parçalayan baltalı saldırgan kıskıvrak yakalandı - Son Dakika


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