ATM'leri parçalayan baltalı saldırgan kıskıvrak yakalandı - Son Dakika
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ATM'leri parçalayan baltalı saldırgan kıskıvrak yakalandı

28.05.2022 20:31
ATM'leri parçalayan baltalı saldırgan kıskıvrak yakalandı

Dün akşam saatlerinde Manisa'nın Turgutlu ilçesinde alkollü olduğu öğrenilen bir şahıs eline aldığı baltayla farklı bankalara ait 8 para çekme makinesinin monitörü ile bir zincir marketin camlarını kırdı.

Dün akşam saatlerinde Manisa'nın Turgutlu ilçesinde alkollü olduğu öğrenilen bir şahıs eline aldığı baltayla farklı bankalara ait 8 para çekme makinesinin monitörü ile bir zincir marketin camlarını kırdı. Şüpheli şahıs polis ekipleri tarafından kıskıvrak yakalandı.

Manisa'nın Turgutlu ilçesi Cumhuriyet Mahallesi Atatürk Bulvarı üzerinde saat 20.30 sıralarında elindeki baltayla dolaşarak çevresindekilere korku dolu anlar yaşatan M.A.T., Farklı bankalara ait para çekme makinelerinin monitörlerini parçaladı. Daha sonra bir zincir marketin camını da elindeki baltayla kıran saldırgan polis ekipleri tarafından kıskıvrak yakalanarak etkisiz hale getirildi.

Şahsın cadde üzerindeki bankalara ait 8 para çekme makinesinin monitörü ve klavyeleri ile zincir marketin camına zarar verdiği ve şahsın yapılan alkol muayenesinde 2.29 promil alkollü olduğu ortaya çıktı. Gözaltına alınan M.A.T. emniyetteki işlemlerinin ardından adli makamlara sevk edilecek. - MANİSA

ATM'leri parçalayan baltalı saldırgan kıskıvrak yakalandı
ATM'leri parçalayan baltalı saldırgan kıskıvrak yakalandı
ATM'leri parçalayan baltalı saldırgan kıskıvrak yakalandı
ATM'leri parçalayan baltalı saldırgan kıskıvrak yakalandı
ATM'leri parçalayan baltalı saldırgan kıskıvrak yakalandı

YORUMLAR
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Kaynak: İHA

Cumhuriyet Mahallesi, Turgutlu, Manisa, Polis, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa ATM'leri parçalayan baltalı saldırgan kıskıvrak yakalandı - Son Dakika


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SON DAKİKA: ATM'leri parçalayan baltalı saldırgan kıskıvrak yakalandı - Son Dakika
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