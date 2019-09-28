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ATM önünde şüpheli çanta paniği

1 saat önce

ATM önünde şüpheli çanta paniği ATM önünde unutulan şüpheli çanta fünye ile patlatıldıKARS - Kars'ta bir bankanın ATM'si önünde unutulan çanta kısa süreli paniğe sebep oldu.

ATM önünde şüpheli çanta paniği

ATM önünde unutulan şüpheli çanta fünye ile patlatıldı

KARS - Kars'ta bir bankanın ATM'si önünde unutulan çanta kısa süreli paniğe sebep oldu. Şüpheli çanta fünye ile patlatıldı.

Kars'ın en işlek caddelerinden birisi olan Kazımpaşa Caddesi üzerinde bulunan bir banka ATM'si önüne bırakılan şüpheli çanta, polisi harekete geçirdi.

Kazımpaşa Caddesi'ni araç ve yaya trafiğine kapatan polis, olay yerine bomba imha uzmanı çağırdı. Bölgeye güvenlik şeridi çeken polis meraklı vatandaşları olay yerinden uzaklaştırmak için uzun uğraşlar verdi. Özel giysisini giyen bomba imha uzmanı şüpheli çantaya fünye yerleştirdi. Daha sonra güvenli bir şekilde patlatılan çantadan spor malzemeleri çıktı.

Patlamanın etkisiyle banka duvarında hasar oluştu. Patlamanın ardından olay yeri inceleme ekiplerince yapılan incelemenin ardından çantadan çıkan spor malzemeleri toplanarak polis merkezine gönderildi. Olayla ilgili tahkikat başlatıldı.

ATM önünde şüpheli çanta paniği

Kazımpaşa, Polis, Kars, 3. Sayfa

Haber Yayın Tarihi: 28.09.2019 01:57 Kaynak: İHA
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