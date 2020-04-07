ATM önünde vatandaşların sosyal mesafeye uymamaları dikkat çekti - Son Dakika

Bursa'nın Yıldırım ilçesinde korona virüs tedbirlerine uymayanlar bankamatik önünde ve caddelerde kuyruklar oluşturdu.

Yetkililer kimsenin evden çıkmamasını isterken, Bursa'da korona virüs tedbirlerine uymayanlar, maaşlarını çekmek için ATM'lerin önüne gelerek, kuyruk oluşturdu. Vatandaşlar maaşlarını çektikten sonra yolda ayaküstü kahve keyfi de yaptılar. Vatandaşların işlem için bankamatiklere akın etmesiyle yığılmalar meydana geldi. Bankamatik önlerinde sosyal mesafe kuralına uyulmadığı görüldü. - BURSA