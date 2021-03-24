ATM Para nakil aracı hareket halindeyken yandı - Son Dakika

ATM Para nakil aracı hareket halindeyken yandı

24.03.2021 13:08
ATM Para nakil aracı hareket halindeyken yandı, System.String[]

Antalya'da bankaların ATM'lerine para yüklemesi yapmak için kullanılan Para Nakil Aracı hareket halindeyken yanarken, araç sürücüsü ve güvenlik görevlisi kendilerini araçtan dışarı atarak kurtuldu.

Antalya'da bankaların ATM'lerine para yüklemesi yapmak için kullanılan Para Nakil Aracı hareket halindeyken yanarken, araç sürücüsü ve güvenlik görevlisi kendilerini araçtan dışarı atarak kurtuldu. Araca ilk müdahaleyi çevredeki vatandaşlar yangın tüpüyle yaparken, itfaiyenin müdahalesiyle yangın tamamen söndürüldü.

Olay Manavgat ilçesinde yaşandı. Edinilen bilgiye göre, Mehmet Gencer'in kullandığı 34 GT 2395 plakalı ATM Para Nakil Aracı, D-400 karayolu kenarında bulunan alışveriş merkezindeki ATM'lere para koymak amacıyla Sorgun Mahallesinde seyir halindeyken bir anda ön kısmından dumanlar yükselmeye başladı. Dumanın ardından araç içerisinde alevler çıkmaya başlayınca aracı kullanan Mehmet Gencer ve araçta bulunan güvenlik görevlisi kendilerini aracın dışına attılar.

Yanan araca ilk müdahaleyi alışveriş merkezinde bulunan esnaflar ve güvenlik görevlileri yangın tüpleriyle yaptı. Yangın Antalya Büyükşehir Belediyesi Manavgat İtfaiye birimine bağlı ekiplerin müdahalesi sonucunda tamamen söndürüldü.

Aracı kullanan Mehmet Gencer, seyir halindeyken bir anda aracın tavan kısmında bulunan elektrik anahtarından dumanlar çıktığını, kısa süre sonra da yanmaya başladığını belirterek, aracı kenara çekip araçtan indiklerini söyledi.

Yangının söndürülmesinin ardından aracın arkasındaki kasa bölümü kırılıp açılarak içerisinde bulunan çanta ve diğer malzemeler olay yerine gelen bir başka araca aktarıldı. - ANTALYA

ATM Para nakil aracı hareket halindeyken yandı
ATM Para nakil aracı hareket halindeyken yandı
ATM Para nakil aracı hareket halindeyken yandı
ATM Para nakil aracı hareket halindeyken yandı
ATM Para nakil aracı hareket halindeyken yandı
ATM Para nakil aracı hareket halindeyken yandı
ATM Para nakil aracı hareket halindeyken yandı
ATM Para nakil aracı hareket halindeyken yandı
ATM Para nakil aracı hareket halindeyken yandı
ATM Para nakil aracı hareket halindeyken yandı
ATM Para nakil aracı hareket halindeyken yandı
ATM Para nakil aracı hareket halindeyken yandı

Güvenlik Görevlisi, Antalya, Yangın, ATM, 3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa ATM Para nakil aracı hareket halindeyken yandı - Son Dakika


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