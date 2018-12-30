Son Dakika Haberleri: Atm Sırasında Kavga

Atm Sırasında Kavga

17 dakika önce

ÜSKÜDAR'da bulunan bir ATM'den para çekmek isteyen iki kişi arasında kavga çıktı.

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ÜSKÜDAR'da bulunan bir ATM'den para çekmek isteyen iki kişi arasında kavga çıktı. Kavgayı o sırada aracıyla geçmekte olan bir kişi cep telefonuyla çekti. 

Olay, geçtiğimiz hafta Üsküdar Libadiye Caddesi üzerinde meydana geldi. İddialara göre, akşam saatlerinde ATM'ye para çekmeye gelen iki kişi arasında sıra tartışması çıktı. Tartışma kısa sürede büyüyerek kavgaya dönüştü. Kavgayı çevredeki vatandaşlar ayırmayı çalıştı. O sırada oradan geçen bir sürücünün çektiği görüntüler sosyal medyada paylaşıldı. 

- İstanbul

»  »      Haber Yayın Tarihi : 30.12.2018 11:46 Kaynak: DHA

Üsküdar, kavga, Güncel
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