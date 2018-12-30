Son Dakika Haberleri: Atm Sırasında Yumruklu Kavga

Atm Sırasında Yumruklu Kavga

2 saat önce

İstanbul Üsküdar'da bulunan bir ATM'den para çekmek isteyen iki kişi arasında kavga çıktı.

İstanbul Üsküdar'da bulunan bir ATM'den para çekmek isteyen iki kişi arasında kavga çıktı. Olay, dün Üsküdar Libadiye Caddesi üzerinde meydana geldi. İddialara göre, akşam saatlerinde ATM'ye para çekmeye gelen iki kişi arasında sıra tartışması çıktı. Tartışma kısa sürede büyüyerek kavgaya dönüştü. Yumrukların havada uçuştuğu kavgayı çevredeki vatandaşlar ayırmayı çalıştı. O esnada oradan geçen bazı vatandaşların da şaşkınlık içinde izlediği kavga anı sosyal medyada paylaşıldı.

(İHA)

»  »      Haber Yayın Tarihi : 30.12.2018 10:26 Kaynak: İHA

İstanbul, Üsküdar, kavga, Güncel
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