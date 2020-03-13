ATM soyguncuları için savcı 15 yıla kadar hapis istedi - Son Dakika

ANTALYA'da bir banka ATM'sine para yükleyen güvenlik görevlilerini gasp ederek, yaklaşık 70 bin TL'yi çaldıkları iddiasıyla yargılanan Ferhat B. ve Emrah T. hakkında duruşma savcısı, 'nitelikli yağma' suçundan 15'er yıla kadar hapis cezası verilmesini istedi.

Kepez ilçesi Hüsnü Karakaş Mahallesi Hastane Caddesi üzerinde bulunan bankaya ait ATM'ye, geçen yıl 31 Ocak akşamı zırhlı araçla getirdikleri parayı yüklemek isteyen 2 güvenlik görevlisi biri silahlı 2 kişi tarafından gasp edildi. Gaspçılar güvenlik görevlilerinin ellerindeki çantalar ile ATM'de bulunan 70 bin lirayı alıp, kaçtı.

İhbar üzerine çalışma başlatan polis, güvenlik görevlileri Ö.K. ve K.Ö.'nün ifadelerine başvurup, çevredeki güvenlik kameralarını incelemeye aldı. Görüntülerden yola çıkan ekipler, soygunculardan birinin daha önce 2 marketten soygun yapan M.G.'ye benzediğini tespit etti. Gözaltına alınan M.G., soygunu, arkadaşı Ferhat B. ve Emrah T.'nin gerçekleştirdiğini, parayı M.P. ve T.Ç. ile paylaştıklarını iddia etti. 4 şüpheli, saklandıkları adreslerde gözaltına alındı.

'Birden fazla kişiyi silahla hürriyetinden yoksun bırakma' ve 'silahla yağma' suçlarından adliyeye sevk edilen şüphelilerden Emrah T. ve Ferhat B. tutuklanırken, M.P., T.Ç. ve M.G. tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakıldı.

Antalya 3. Ağrı Ceza Mahkemesi'nde açılan davanın bugün görülen duruşmasına, tutuklu sanıklar Ferhat B. ve Emrah T. ile tutuksuz sanıklar M.P., T.Ç. ve M.G. katıldı.

Güvenlik görevlilerinin şikayetçi olarak hazır bulunduğu duruşmada Cumhuriyet savcısı, Emrah T. ve Ferah B.'nin 'nitelikli yağma' suçundan 15'er yıla kadar hapis cezası ile cezalandırılmalarını talep etti. Emrah T. ve Ferhat B. ile M.P.'nin yargılama sırasında paranın tamamını geri ödedikleri için etkin pişmanlık hükümlerinden faydalanması gerektiğini vurgulayan savcı, sanık M.P. ve M.G.'nin ise paranın bir kısmını almaları nedeniyle 'suç eşyasının kabul edilmesi' suçunu işlediklerini ifade etti. Savcı, tutuksuz 2 sanığa 3'er yıla kadar hapis cezası verilmesini isteyerek, tutuksuz sanıklardan T.Ç.'nin para aldığına dair delil bulunmadığı gerekçesiyle beraat ettirilmesini talep etti.

Mahkeme heyeti, Emrah T. ve Ferhat B.'nin tutukluluğunun devamına karar vererek, duruşmayı erteledi.