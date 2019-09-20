Son Dakika Haberleri: ATM tuzaklayan iki şahıs tutuklandı
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ATM tuzaklayan iki şahıs tutuklandı

1 saat önce

Şüpheli şahısların bir ATM cihazına kart kopyalama cihazı (Deep İnsert Skimmer) taktıkları tespit edildi.

ATM tuzaklayan iki şahıs tutuklandı, System.String[]

Şüpheli şahısların bir ATM cihazına kart kopyalama cihazı (Deep İnsert Skimmer) taktıkları tespit edildi. Şüphelilerin ATM cihazında takılı bulunan kart kopyalama düzeneğini sökmeye geldiği esnada görevliler tarafından suçüstü yakalandı. Olayla ilgili 2 kişi tutuklandı.


Antalya Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde, Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü görevlilerince, Eylül ayı içerisinde farklı yerlerde bulunan ATM cihazlarına banka/kredi kartlarını kopyalamaya yarar cihaz yerleştirerek, çok sayıda vatandaşın kartından para çektiği belirlenen şüphelilerin yakalanmasına yönelik çalışma başlatıldı.


Şüpheli şahısların bir ATM cihazına kart kopyalama cihazı (Deep İnsert Skimmer) taktıkları tespit edildi. Şüphelilerin ATM cihazında takılı bulunan kart kopyalama düzeneğini sökmeye geldiği esnada görevliler tarafından suçüstü yakalandı. Yakalanan şüpheli ile birlikte hareket ettiği değerlendirilen başka bir şüpheli şahısta, ATM cihazı çevresinde görevlilerince yakalandı.


Yapılan çalışmalar neticesinde ATM cihazında takılı vaziyette bulunan kart kopyalama cihazları banka görevlileri refakatinde söküldü ve cihazlara el konuldu. Şüpheli şahısların ikamet ve üst aramalarında kart kopyalama cihazlarına ait çok sayıda aparat ve dijital materyal ele geçirildi. Dijital materyaller üzerinde yapılan incelemelerde ise çok sayıda suç unsuruna ait veri kaydına rastlanıldı. İşlemleri tamamlanan şüpheli şahıslar Antalya Cumhuriyet Başsavcılığına sevk edilerek, Antalya Sulh Ceza Hakimliği tarafından 2 şüpheli şahıs tutuklandı. - ANTALYA

Başsavcı, Antalya, 3. Sayfa

Haber Yayın Tarihi: 20.09.2019 03:26 Kaynak: İHA
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