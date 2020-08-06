ATM'ye düzenek yerleştirip çok sayıda kartı boşalttılar - Son Dakika

Gaziantep'te ATM'ye kurdukları düzenekle banka ve kredi kartlarını kopyalayıp hesapları boşaltan 2 şüpheli suçüstü yakalandı.

Son günlerde Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğüne yaklaşık 20 müştekinin başvuru yaparak, banka ve kredi kartlarının ATM cihazlarına kart kopyalama aparatı yerleştirilmek suretiyle kopyalandığı ve hesaplarından değişik tutarlarda nakit para çekildiği yönünde şikayette bulunması üzerine, Gaziantep Emniyeti Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğüne bağlı ekipler çalışma başlattı. Ekipler, GATEM'de şubesi bulunan bir bankaya ait ATM cihazına kart kopyalama aparatı yerleştirildiğinin ve Banka Genel Merkezi Güvenlik Biriminden anlık bilgilerin öğrenilmesi üzerine, çevrede gerekli güvenlik tedbirlerini alarak şüphelileri beklemeye başladı. 2 şüphelinin saat 23.00 sıralarında ATM'ye gelerek aparatları çıkardıklarının görülmesi üzerine, şüpheliler görevlilerce suçüstü yakalandı.

Şahısların üzerinde ve olay yerine geldikleri araçta yapılan aramada, 30 santim uzunluğunda üzerinde kamera olan 32 GB hafıza kartlı ATM kamera düzeneği, üzerinde kamera olan 32 GB hafıza kartlı ATM kamera düzeneği, 3 adet kart yerleştirme aparatı, 6 adet kart kopyalama aparatı, 18 adet farklı kişilere ait banka, market ve kredi kartı, 2 adet cep telefonu, 2 adet sim kart, 1 adet dizüstü bilgisayar ele geçirildi. Yakalanan 2 şüpheli gözaltına alınarak haklarında gerekli işlemler başlatıldı. - GAZİANTEP