Son Dakika Haberleri: ATM'ye kart kopyalama düzeneği kuran 3 şüpheli vurgun yapamadan yakalandı
Son Dakika 3. Sayfa ATM'ye kart kopyalama düzeneği kuran 3 şüpheli vurgun yapamadan yakalandı

ATM'ye kart kopyalama düzeneği kuran 3 şüpheli vurgun yapamadan yakalandı

1 saat önce

ATM'ye kart kopyalama düzeneği kuran 3 şüpheli vurgun yapamadan yakalandıANTALYA - Antalya'nın Alanya ilçesinde bir bankanın ATM'sine yerleştirdikleri kart kopyalama düzeneğiyle vurgun yapmaya çalışan 3 şüpheli, polisin sıkı takibi sonucu yakalandı.

ATM'ye kart kopyalama düzeneği kuran 3 şüpheli vurgun yapamadan yakalandı

ANTALYA - Antalya'nın Alanya ilçesinde bir bankanın ATM'sine yerleştirdikleri kart kopyalama düzeneğiyle vurgun yapmaya çalışan 3 şüpheli, polisin sıkı takibi sonucu yakalandı.

Alanya İlçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro Amirliği ekipleri, geçen Cuma günü saat 14.00 sıralarında Saray Mahallesi Atatürk Caddesi üzerindeki bir bankanın ATM'sine banka/kredi kartlarını kopyalamaya yarayan cihaz yerleştirerek vurgun yapacakları bilgisine ulaştı. Bunun üzerine harekete geçen ekipler, ATM'den kopyalama cihazını sökerek şüphelilerin yakalanması için güvenlik kameralarının görüntülerini incelemeye aldı. Asayiş ekipleri yaptıkları teknik ve fiziki takibin ardından şüphelilerin kiralık araçla ilçeye geldiğini tespit etti. Soruşturmayı derinleştiren polis, dün akşam saatlerinde şüpheli Recep Y. (56), Taner U. ve Cem S.'yi gizlendikleri adreslerde yakalayarak gözaltına alındı. Emniyetteki işlemleri tamamlanan 3 şüpheli bu sabah adliyeye sevk edildi.

ATM'ye kart kopyalama düzeneği kuran 3 şüpheli vurgun yapamadan yakalandı

Emniyet Müdürlüğü, Antalya, Alanya, 3. Sayfa

Haber Yayın Tarihi: 15.10.2019 02:07 Kaynak: İHA
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