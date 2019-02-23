Atm'ye Kart Kopyalama Düzeneği Yerleştiren 2 Kişi Tutuklandı

Malatya'da bir bankanın otomatik para çekme makinesine (ATM) kart kopyalama düzeneği yerleştiren 2 kişi yakalandı.

Malatya'da bir bankanın otomatik para çekme makinesine (ATM) kart kopyalama düzeneği yerleştiren 2 kişi yakalandı. Yakalanan şüpheliler tutuklanarak cezaevine gönderildi.



Malatya'da Emniyet Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, kentteki bir banka ATM'sine dolandırıcılar tarafından kart kopyalama cihazı takıldığını belirledi. Olayla ilgili olarak çalışma başlatan ekipler yapılan kamera tespit ve takip çalışması neticesinde 2 şüpheliyi Gürün ilçesinde yakalayarak gözaltına aldı.Şüphelilerin araçlarında yapılan aramada araç içerisine gizlenmiş vaziyette kart kopyalama aparatları, 10 adet hafıza kartı ile kart kopyalamada kullanılan çeşitli malzemeler ele geçirilirken,şüphelilerin aynı suçtan çok sayıda sabıkalı olduğu ve yakın dönemde bir çok ilde gerçekleştirilen faili meçhul olayların da faili oldukları tespit edildi.



Malatya'ya getirilen 2 şüpheli emniyetteki işlemlerinin tamamlanmasının ardından çıkarıldıkları mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi. - MALATYA

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