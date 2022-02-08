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ATM'ye sahte dolar yatırıp gerçek para çeken şüphelilerden 2'si tutuklandı - Son Dakika

ATM'ye sahte dolar yatırıp gerçek para çeken şüphelilerden 2'si tutuklandı

08.02.2022 19:41

- ATM'ye sahte dolar yatırıp gerçek para çeken şüphelilerden 2'si tutuklandı İstanbul ve Tokat'ta, ATM'lerden hesaplarına sahte dolar yatırıp Türk Lirası çeken şebekeye yönelik düzenlenen operasyonda yakalanan 13 şüpheliden 2'si tutuklandı.

- ATM'ye sahte dolar yatırıp gerçek para çeken şüphelilerden 2'si tutuklandı

İSTANBUL - İstanbul ve Tokat'ta, ATM'lerden hesaplarına sahte dolar yatırıp Türk Lirası çeken şebekeye yönelik düzenlenen operasyonda yakalanan 13 şüpheliden 2'si tutuklandı.

Alınan bilgilere göre, dolandırıcılar İstanbul Bahçelievler'de farklı bölgelerde bulunan özel iki bankaya ait ATM'lere 14 ve 19 Ocak tarihleri arasında sahte Amerikan dolarını banka hesaplarına yatırmış, yatırılan tutarları Türk Lirası'na çevirerek ATM'den nakit olarak veya havale yoluyla başka şahıslara gönderdikleri belirlenmişti. Çeşitli bankalara ait ATM'lerden 101 bin 300 dolar çektikleri tespit edilen şüphelilere yönelik İstanbul Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince 4 Şubat'ta İstanbul ve Tokat'ta eş zamanlı operasyon düzenlenmişti. Baskınlarda, haklarında yakalama kararı bulunan 14 şüpheliden 13'ü gözaltına alınmıştı. Bankalar tarafından yapılan suç duyurusu üzerine İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından başlatılan soruşturma kapsamında yakalanan 13 kişinin polisteki sorgusu dün tamamlandı.

Yüklü miktarda sahte dolar ve para sayma makinesinin ele geçirildiği operasyonda yakalanan zanlılar dün adliyeye gönderildi. Adli makamlara sevk edilen 13 şüpheliden 2'si çıkarıldıkları mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi. Zanlılardan 11'i hakkında "adli kontrol hükümleri" uygulanarak salıverildiği aktarıldı.

ATM'ye sahte dolar yatırıp gerçek para çeken şüphelilerden 2'si tutuklandı
ATM'ye sahte dolar yatırıp gerçek para çeken şüphelilerden 2'si tutuklandı
ATM'ye sahte dolar yatırıp gerçek para çeken şüphelilerden 2'si tutuklandı

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İstanbul, Tokat, dolar, ATM, 3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa ATM'ye sahte dolar yatırıp gerçek para çeken şüphelilerden 2'si tutuklandı - Son Dakika


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SON DAKİKA: ATM'ye sahte dolar yatırıp gerçek para çeken şüphelilerden 2'si tutuklandı - Son Dakika
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