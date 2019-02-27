Son Dakika Haberleri: Atm'ye Yerleştirdiği Cihazı Sökmeye Gelince Yakalandı

Atm'ye Yerleştirdiği Cihazı Sökmeye Gelince Yakalandı

1 saat önce

KONYA'da bir bankanın ATM'sine kart kopyalama cihazı yerleştirdiği tespit edilen Nezih Y. (32), polis tarafından cihazı almaya geldiği sırada yakalandı.

Atm'ye Yerleştirdiği Cihazı Sökmeye Gelince Yakalandı, System.String[]
KONYA'da bir bankanın ATM'sine kart kopyalama cihazı yerleştirdiği tespit edilen Nezih Y. (32), polis tarafından cihazı almaya geldiği sırada yakalandı. Polisin 8 saat gelmesini beklediği şüpheli, çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

Konya Emniyet Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Selçuklu ilçesinde bir bankaya ait ATM'ye kart kopyalama cihazı yerleştirildiğini tespit etti. Siber Polis, şüphelinin kopyalama cihazını almaya geleceğini değerlendirerek, 22 Şubat günü ATM'ye yakın bir yerde gizlenip, beklemeye başladı. Polisin 8 saat süren bekleyişinin sonunda bir şüpheli ATM'ye gelerek, kopyalama cihazını sökmek istedi. Bu sırada harekete geçen polis, şüpheliyi yakalayarak, gözaltına aldı. Nezih Y. olduğu belirlenen şüphelinin yakalanma anı ATM'ye ait güvenlik kamerası tarafından saniye saniye görüntülendi. Görüntülerde şüphelinin cihazı sökmeye çalıştığı sırada polisler tarafından yakalanması ve yere yatırılarak, kelepçelenmesi görülüyor. Polisteki sorgusunda, ilk kez böyle bir şey yaptığını söylediği öğrenilen Nezih Y. çıkarıldığı mahkemece tutuklandı. - Konya

»  »      Haber Yayın Tarihi : 27.02.2019 10:03 Kaynak: DHA

Siber Suçlarla Mücadele, Konya Emniyet Müdürlüğü, Polis, Konya, Yenikadinda Gösterme, Güncel
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Ankara'da Kağıt Toplayıcısı Çöp Konteynerına Atılmış Ölü Bebek Buldu Bankamatiğe Kopyalama Cihazı Yerleştiren Şüpheli, Suçüstü Yakalandı

Kütahya'da Fuhuş Operasyonu Dolar Güne Nasıl Başladı? İşte Güncel Rakamlar
SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 27.2.2019 11:37:58. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Atm'ye Yerleştirdiği Cihazı Sökmeye Gelince Yakalandı
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]