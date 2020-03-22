ATM'yi patlatıp, 37 bin Euro çaldılar - Son Dakika
Son Dakika Dünya ATM'yi patlatıp, 37 bin Euro çaldılar - Son Dakika Dünya

ATM'yi patlatıp, 37 bin Euro çaldılar

7 saat önce

GÜNEY Kıbrıs'ta turizm ilçesi Limasol'da bir bankaya ait ATM, patlayıcı kullanılarak soyuldu.

ATM'yi patlatıp, 37 bin Euro çaldılar, System.String[]

GÜNEY Kıbrıs'ta turizm ilçesi Limasol'da bir bankaya ait ATM, patlayıcı kullanılarak soyuldu. ATM'den 37 bin euro çalındığı belirtildi.

Olay, Güney Kıbrıs'ın Limasol ilçesinde dün yerel saatle 04.00 sıralarında meydana geldi. Bir bankaya ait ATM, iki kişi tarafından patlayıcı kullanılarak soyuldu. Şüpheliler, ATM'deki 37 bin Euro'yu alarak kaçtı. Rum polisi, şüphelilerin güvenlik kamera görüntülerini yayınladı ve halktan yardım istedi.


Güney Kıbrıs, Limasol, ATM, Dünya, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 22.03.2020 01:55 Kaynak: DHA

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