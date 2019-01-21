Son Dakika Haberleri: "ATMA Tamir Olsun" Projesine Oyuncak Yağıyor

"ATMA Tamir Olsun" Projesine Oyuncak Yağıyor

1 saat önce

"Atma Tamir Olsun" projesine Bursa'dan Yıldırım Bala Hatun Anaokulu ile Fethiye Dörtçelik Anadolu İmam Hatip Lisesi öğrencileri de katıldı.

Proje kapsamında bağışlanan peluş oyuncaklar yıkanıyor, yırtık veya sökükleri dikiliyor, plastik ve ahşap oyuncaklar tamir edilip eksik parçaları tamamlanıyor, metal oyuncakların bakımı ve boya işlemleri yapılıyor ve ihtiyaç sahibi çocuklara hediye ediliyor.

Onur Market ve AHEV'den yapılan açıklamada, bugüne kadar projeye binlerce oyuncağın getirildiği ve bunların tamir ve bakımları yapıldıktan sonra ihtiyaç sahibi çocuklara dağıtıldığı belirtilirken, ilgiden memnun oldukları, projenin sürdüğü, arızalı, bozuk, kullanılmayan, kırık, atılacak tüm oyuncakları yardımseverlerden bekledikleri ifade edildi.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 21.01.2019 09:59 Kaynak: Bültenler

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