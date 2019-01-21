"ATMA Tamir Olsun" Projesine Oyuncak Yağıyor

Proje kapsamında bağışlanan peluş oyuncaklar yıkanıyor, yırtık veya sökükleri dikiliyor, plastik ve ahşap oyuncaklar tamir edilip eksik parçaları tamamlanıyor, metal oyuncakların bakımı ve boya işlemleri yapılıyor ve ihtiyaç sahibi çocuklara hediye ediliyor.

Onur Market ve AHEV'den yapılan açıklamada, bugüne kadar projeye binlerce oyuncağın getirildiği ve bunların tamir ve bakımları yapıldıktan sonra ihtiyaç sahibi çocuklara dağıtıldığı belirtilirken, ilgiden memnun oldukları, projenin sürdüğü, arızalı, bozuk, kullanılmayan, kırık, atılacak tüm oyuncakları yardımseverlerden bekledikleri ifade edildi.