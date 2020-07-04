Atmaca, envantere girmeye hazırlanıyor - Son Dakika

Atmaca, envantere girmeye hazırlanıyor
SAVUNMA Sanayii Başkanı İsmail Demir, hedefi başarıyla vurarak fonksiyonlarını yerine getiren Türkiye'nin ilk deniz füzesi Atmaca'nın, envantere girmeye hazırlandığını duyurdu.
SAVUNMA Sanayii Başkanı İsmail Demir, hedefi başarıyla vurarak fonksiyonlarını yerine getiren Türkiye'nin ilk deniz füzesi Atmaca'nın, envantere girmeye hazırlandığını duyurdu.
İsmail Demir, sosyal paylaşım sitesi Twitter'dan yaptığı açıklamada, "Atmacamız bu sefer uzun uçtu. 200+ kilometre mesafedeki hedefi başarıyla vurarak fonksiyonlarını mükemmel şekilde yerine getiren Atmaca seyir füzemiz, envantere girmeye hazırlanıyor" dedi.
Haber Yayın Tarihi: 04.07.2020 12:34 Kaynak: DHA
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