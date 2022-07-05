Atmaca füzesinde dışa bağımlılığı bitiren adım!

Deniz Kuvvetleri'nin ihtiyacı doğrultusunda geliştirilen ve ABD yapımı Harpoon'ların yerini alan Atmaca füzesi artık Kale'nin KTJ 3200 turbojet motorunu kullanacak. Bu sayede motor tarafında dışa bağımlılık da artık sonlanacak.
Buna ek olarak, Milli Savunma Bakanlığı'nın resmi sosyal medya hesaplarından geçtiğimiz haftasonu yapılan paylaşıma göre, Atmaca kara konuşlu ve mobil olarak hizmet verebilecek. Bu sayede tüm kıyı güvenliği sağlanacak. İşte detaylar…
Atmaca füzesi, KTJ 3200 motoru ile dışa bağımlılığı sonlandırıyor!
Tamamen yerli imkanlarla geliştirilen Atmaca ve SOM füzelerine, Kale tarafından üretilen KTJ 3200 turbojet motorunun entegrasyonu gerçekleştirildikten sonra dışa bağımlı olmadan üretimi yapılabilecek. Fakat şu an için Fransız Safran isimli şirket tarafından üretilen TR40 jet motoru kullanılıyor.
Bu nedenle gözler KTJ 3200 motorunu kullanan SOM seyir füzesinin 2022 yılı içerisinde gerçekleştireceği ilk atışa çevrildi. Fakat Atmaca entegrasyonu da büyük bir öneme sahip. Zira artık bu füze yalnızca gemilerde değil, kara konuşlu ve kara araçları üzerine entegre bir şekilde de kullanılacak.
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Atmaca ile ABD yapımı Harpoon füzelerini kıyaslayacak olursak, birbirine çok yakın boyutlarda olduğunu fakat Atmaca'nın ağırlık, uzunluk, çap ve kanat açıklığı konusunda daha büyük olduğunu söyleyebiliriz. Kağıt üstündeki tek eksiği 224 kg yerine 200 kg harp başlığı kullanıyor olması gibi duruyordu. Fakat son versiyonunda o da 220 kg'ye çıkartıldı.
Fakat Harpoon'un menzili 140 km civarıyken Atmaca 220-250 km'ye ulaşabiliyor. Ayrıca gerçekleştirilen testlerde bu başlığın gemiler üzerindeki etkisinin fazlasıyla yeterli olduğunu gördük. Öyle ki geminin bir yanından diğer yanına kadar araba sığacak kadar delik açabiliyor. Ek olarak, Milli RF arayıcı başlık sayesinde düşman unsurları başlığın ne zaman aktif hale getirildiğini tespit edemiyor. Ayrıca suya yakın uçuş kabiliyeti de oldukça ileri düzeyde.Yani Harpoon'un yerini alabilir mi şeklinde sorular tamamen cevaplanmış oldu.
Bunun yanı sıra Atmaca, kara konuşlu bir şekilde Türkiye'nin sahil şeridine yerleştirilecek olursa, 7 batarya ile sahil güvenliği sağlanabilecek. Buna ek olarak bir de 8×8 araçların üzerine 4 adet entegre edilerek mobil bir şekilde hem kara hem de deniz hedeflerine karşı kullanılabilecek.
Atmaca teknik özellikleri
Altimetre + Radar AltimetreHarp BaşlığıYüksek Patlayıcılı Parçacık Etkili Penetrasyon EtkiliHarp Başlığı Ağırlığı220 kgArayıcı BaşlıkAktif RFDiğer Ataletsel Navigasyon Sistemi Küresel Konumlama Sistemi Atmaca sistem özellikleri Otonom Düşük radar izi Yüksek hedef vuruş hassasiyeti Tüm hava şartlarında görev yapabilir Karşı tedbirlere dayanıklı Veri bağı ile hedef güncelleme, yeniden saldırı, görev iptal yeteneği Üç boyutlu görev planlama Hedefte zaman [ToT], farklı platformlardan çoklu Hedefte zaman [DToT], aynı platformdan çoklu Hedefte zaman [SToT], hedefi ateş altına alma [Salvo] Atış Su üstü ve su altı platformlarından kara ve su üstü hede?erine karşı angajman Yeniden saldırı modu Su üstü, su altı ve kara platformlarından, su üstü ve Kara hede?erine karşı angajman Siz bu konu hakkında ne düşünüyorsunuz? Görüşlerinizi yorumlarda bizlerle paylaşmayı unutmayın! Son Dakika › Güncel › Atmaca füzesinde dışa bağımlılığı bitiren adım! - Son Dakika
Uzunluk4.3 – 5.2 mAğırlıkMenzil> 220 kmGüdümANS* + KKS** + Barometrik
Altimetre + Radar AltimetreHarp BaşlığıYüksek Patlayıcılı
Parçacık Etkili
Penetrasyon EtkiliHarp Başlığı Ağırlığı220 kgArayıcı BaşlıkAktif RFDiğer Ataletsel Navigasyon Sistemi
Küresel Konumlama Sistemi
Atmaca sistem özellikleri
Otonom
Düşük radar izi
Yüksek hedef vuruş hassasiyeti
Tüm hava şartlarında görev yapabilir
Karşı tedbirlere dayanıklı
Veri bağı ile hedef güncelleme, yeniden saldırı, görev iptal yeteneği
Üç boyutlu görev planlama
Hedefte zaman [ToT], farklı platformlardan çoklu
Hedefte zaman [DToT], aynı platformdan çoklu
Hedefte zaman [SToT], hedefi ateş altına alma
[Salvo] Atış
Su üstü ve su altı platformlarından kara ve su üstü hede?erine karşı angajman
Yeniden saldırı modu
Su üstü, su altı ve kara platformlarından, su üstü ve Kara hede?erine karşı angajman
Siz bu konu hakkında ne düşünüyorsunuz? Görüşlerinizi yorumlarda bizlerle paylaşmayı unutmayın!
Son Dakika › Güncel › Atmaca füzesinde dışa bağımlılığı bitiren adım! - Son Dakika