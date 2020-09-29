Atmaca füzesinde sona gelindi - Son Dakika

Atmaca füzesinde sona gelindi

Cumhurbaşkanlığı Savunma Sanayii Başkanı İsmail Demir, dün Atmaca füzesinin sondan bir önceki testinin başarıyla gerçekleştirildiğini ve son bir test daha kaldığını, seri üretime geçilmesini beklediklerini açıkladı.

Cumhurbaşkanlığı Savunma Sanayii Başkanı İsmail Demir, dün Atmaca füzesinin sondan bir önceki testinin başarıyla gerçekleştirildiğini ve son bir test daha kaldığını, seri üretime geçilmesini beklediklerini açıkladı.

Cumhurbaşkanlığı Savunma Sanayii Başkanı İsmail Demir, Roketsan Yönetim Kurulu Başkanı Faruk Yiğit ve Roketsan Genel Müdürü Murat İkinci, savunma sanayiindeki son gelişmeler ve Roketsan tarafından yürütülen çalışmalarla ilgili basın toplantısı düzenledi.

Burada bir konuşma yapan Demir, Roketsan tarafından geliştirilen Atmaca füzesiyle ilgili olarak sondan bir önceki testin dün gerçekleştirildiğini bildirerek, "Dün Atmaca'nın son testlerinden bir tanesi daha yapıldı. Test çok başarılı geçti. Bu Atmaca'nın sondan bir önceki test. Son bir test daha kaldı. Sona geldik demektir. Arkadaşlarımızın seri üretim faaliyetlerine başlamalarını bekliyoruz" ifadelerini kullandı.

Atmaca'nın son günlerdeki Mavi Vatan ve Doğu Akdeniz konuları gündeme geldiğinde denizde Türkiye'nin gücüne güç katacağını belirten Demir, "Atmaca'nın yanı sıra oradan türetilmiş karadan karaya seyir füzeleri, havadan karaya seyir füzeleri var. Bunun başka versiyonları çalışılıyor, sadece deniz üstü değil; denizaltı torpido sistemlerine de Roketsan bünyesinde çalışıldığını belirtmek isterim" şeklinde konuştu.

Atmaca'ya son olarak mühimmatlı ve harp başlıklı bir test yapılacağını vurgulayan Demir, Atmaca'nın dünyadaki muadillerinden daha iyi olduğunu ve bileşenleriyle dışarıdan tamamen bağımsız bir füzenin güvenlik güçlerine teslim edileceğini kaydetti.

Motor testlerinin sona erdiğini aktaran Demir, seri üretimle ilgili çalışmalara başlayacaklarını belirtti.

Bir basın mensubunun seyir füzesi motorunun ilk uçuş tarihini sorması üzerine Demir, seri üretimin başladığını, ellerinde yabancı motorların hali hazırda var olduğunu ve o motorları kullanacaklarını anlatarak, "Önümüzdeki yıl, yerli seyir füzesi motorlarının sistemler üzerinde kullanıldığını göreceğiz" diye konuştu.

"Biz imkanları sunmak ve desteklemek açısından hiçbir zaman tereddüt etmedik, etmeyeceğiz"

Demir, Ermenistan'ın Azerbaycan'a yönelik saldırısıyla ilgili olarak, "Türkiye'de savunma sanayi imkanları Azerbaycanlı kardeşlerimizin emrindedir. Biz imkanları sunmak ve desteklemek açısından hiçbir zaman tereddüt etmedik, etmeyeceğiz" dedi.

"Atmaca, son testte en zorlu senaryoyla test edilecek"

Roketsan Genel Müdürü Murat İkinci ise, Roketsan tarafından geliştirilen Atmaca'ya yapılacak son testle ilgili bilgiler paylaşarak, Atmaca'nın en zorlu koşullarda test edilmesi için bir senaryo oluşturduklarını vurguladı.

İkinci, Atmaca'ya yapılacak son testle ilgili olarak da, şunları kaydetti:

"Tamamen GPS bağımsız, sadece kendi ataletsel navigasyon ünitesiyle hedefini çok ciddi bir mesafeden net olarak bularak vurabildi. Bu, elektronik harbin çok yoğun olduğu ortamlarda da Atmaca üzerindeki çok kısıtlı bir navigasyon kabiliyetiyle hedefi net olarak vurabildiğinin göstergesi oldu. Elektronik karıştırmanın olduğu durumlarda da Atmaca en zorlu senaryolara bu şekilde hazırlanıyor. Atmaca denize çok yakın mesafeden gittiği için radarlara yakalanmıyor. Atmaca'nın çok ciddi bir vuruş kabiliyeti olacağını değerlendiriyoruz."

(Mevlüt Hasgül/İHA)

Atmaca füzesinde sona gelindi
Atmaca füzesinde sona gelindi
Atmaca füzesinde sona gelindi
Atmaca füzesinde sona gelindi

İsmail Demir, Murat İkinci, Roketsan, Türkiye, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 29.09.2020 15:47 - Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Atmaca füzesinde sona gelindi - Son Dakika

YORUMLAR

Son Dakika

Jamie Vardy ve Wayne Rooney'nin eşleri arasındaki dava neticeleniyor Sokak köpeğinin saldırısına uğrayan yaşlı kadın canını zor kurtardı AK Parti Sözcüsü Çelik'in düzenlediği basın toplantısında Azerbaycan bayrağı dikkat çekti Ambulans şoförü, kendini iple asarak yaşamına son verdi Ermenistan Başbakanı Paşinyan'dan küstah tehdit: Türkiye Azerbaycan'a destek veriyor, karşılık vereceğiz 16 yaşındaki kız çocuğuna cinsel istismarda bulunan iki kişi tutuklandı Koronavirüs sektörü vurunca Türkiye lüks gemi mezarlığına döndü Azerbaycan'dan Ermenistan açıklaması: S-300 füze sistemini harekete geçirdi
Koronavirüsü yenen her 10 hastadan 9'unda belirtiler devam ediyor Koronavirüsü yenen her 10 hastadan 9'unda belirtiler devam ediyor         
21:41
Komşusunun eşinden çocuk yapan Cengiz Koraltan'a sokak ortasında meydan dayağı Komşusunun eşinden çocuk yapan Cengiz Koraltan'a sokak ortasında meydan dayağı         
20:48
Meteoroloji, 5 il için kuvvetli rüzgar ve fırtına uyarısında bulundu Meteoroloji, 5 il için kuvvetli rüzgar ve fırtına uyarısında bulundu         
20:01
Son Dakika: Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev: Türkiye Ermenistan'la çatışmada taraf değil Son Dakika: Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev: Türkiye Ermenistan'la çatışmada taraf değil         
18:59
Gelecek Partisi'nin İzmir'deki 6 ilçe başkanı görevi bıraktı Gelecek Partisi'nin İzmir'deki 6 ilçe başkanı görevi bıraktı         
18:26
Erzurum'a altın rezervi müjdesi: Ekonomiye yıllık 400 milyon dolar kazandıracak Erzurum'a altın rezervi müjdesi: Ekonomiye yıllık 400 milyon dolar kazandıracak         
17:37
Atmaca füzesinde seri üretime geçilmesi için son bir test kaldı Atmaca füzesinde seri üretime geçilmesi için son bir test kaldı         
15:27
FETÖ nedeniyle kayyum atanan Naksan grubu, borcundan daha ucuza satışa çıkarıldı FETÖ nedeniyle kayyum atanan Naksan grubu, borcundan daha ucuza satışa çıkarıldı         
15:19
Sokak ortasında dilenen eski NBA oyuncusu Delonte West'in tedavisini Mark Cuban üstlendi Sokak ortasında dilenen eski NBA oyuncusu Delonte West'in tedavisini Mark Cuban üstlendi         
14:48
Marmara Gölü'nde çıkan ses ve gaz tedirginlik yarattı Marmara Gölü'nde çıkan ses ve gaz tedirginlik yarattı         
14:40
İran da Ermenistan'a sırt döndü: Silah ve mühimmat geçişine izin vermeyeceğiz İran da Ermenistan'a sırt döndü: Silah ve mühimmat geçişine izin vermeyeceğiz         
13:33
Deniz Çakır'dan Ece Üner'e sert tepki: Bu üslupla haber sunuyor, inanılır gibi değil Deniz Çakır'dan Ece Üner'e sert tepki: Bu üslupla haber sunuyor, inanılır gibi değil         
13:03
Öğrenci kabus gördü, vücudu dövmelerle kaplı öğretmenin işine son verildi Öğrenci kabus gördü, vücudu dövmelerle kaplı öğretmenin işine son verildi         
12:13
Hastanenin önünde dakikalarca can çekişti! Hastane personelinin ilgilenmediği adam oracıkta can verdi Hastanenin önünde dakikalarca can çekişti! Hastane personelinin ilgilenmediği adam oracıkta can verdi         
11:58
Nusret Gökçe'nin 10 gün önce açtığı şubenin kapısına kilit vuruldu Nusret Gökçe'nin 10 gün önce açtığı şubenin kapısına kilit vuruldu         
11:17
Esra Erol'dan eleştirilere yanıt: 3 saniyelik görüntü ile yargılanmayı hak etmiyorum Esra Erol'dan eleştirilere yanıt: 3 saniyelik görüntü ile yargılanmayı hak etmiyorum         
10:51
Yılda 9 kez üreyebilen İsrail sazanı nedeniyle balıkçılar kan ağlıyor Yılda 9 kez üreyebilen İsrail sazanı nedeniyle balıkçılar kan ağlıyor         
08:33
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 29.09.2020 22:05:51. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Atmaca füzesinde sona gelindi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
ios android huawei