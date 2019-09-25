Son Dakika Haberleri: Atmaca füzesinden tam isabet
Son Dakika Ekonomi Haber

Atmaca füzesinden tam isabet

2 dakika önce

Türkiye'nin ilk deniz füzesi Atmaca'nın son test atışı başarıyla gerçekleştirildi.

Atmaca füzesinden tam isabet, System.String[]

Türkiye'nin ilk deniz füzesi Atmaca'nın son test atışı başarıyla gerçekleştirildi.

Cumhurbaşkanlığı Savunma Sanayii Başkanlığından (SSB) yapılan açıklamada, Deniz Kuvvetleri Komutanlığının MİLGEM platformlarında konuşlandırılmak amacıyla gemiden gemiye seyir füzesi ihtiyacını karşılamak için Satıhtan Satha Güdümlü Mermi Projesi yürütüldüğü belirtildi. Bu kapsamda üretilen Atmaca seyir füzesinin son test atışında hedefin başarıyla vurulduğu kaydedildi.

Bu füzelerin Roketsan, atış kontrol sistemleri ve diğer ekipmanların ise ASELSAN tarafından yerli olarak üretildiği ifade edilen açıklamada, "Atmaca"ların MİLGEM'lere entegre edilerek denizlerdeki caydırıcılığın artırılacağı vurgulandı.

Açıklamada, Atmaca'nın Türkiye'nin ilk deniz füzesi olma özelliği taşıdığı da bildirildi.

Cumhurbaşkanlığı Savunma Sanayii Başkanı İsmail Demir de Twitter hesabından Atmaca ile gerçekleştirilen ve hedefin tam isabetle vurulduğu atışa ilişkin görüntüleri paylaştı.

Türkiye, Ekonomi

Haber Yayın Tarihi: 25.09.2019 03:04 Kaynak: AA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



AK Partili Numan Kurtulmuş: Türkiye IMF defterini kapatmış, kenara atmıştır
Kafkas Kartalı tatbikatından fotoğraflar TRT Genel Müdürü İbrahim Eren yeni kanalı resmen açıkladı Hollandalı iş adamı Müslüman oldu

SonDakika.com - Son Dakika Haberleri - Son Dakika
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 25.9.2019 15:07:08. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Atmaca füzesinden tam isabet
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]