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Atmaca füzesinin isabetli vuruşu harekat merkezinde büyük coşkuya neden oldu - Son Dakika

Atmaca füzesinin isabetli vuruşu harekat merkezinde büyük coşkuya neden oldu

19.06.2021 09:43

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, seri üretim hattından çıkan ilk milli Atmaca güdümlü füzesinin hedefini tam isabetle vurduğu atışı takip etti. Başarılı atışın ardından büyük coşku yaşadığı görülen Akar, telsizle personele hitap ederek, "Sizleri kutluyorum" ifadelerini kullandı.

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, beraberinde Genelkurmay Başkanı Orgeneral Yaşar Güler, Kara Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Ümit Dündar, Hava Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Hasan Küçükakyüz ve Deniz Kuvvetleri Komutanı Oramiral Adnan Özbal ile Roketsan tarafından geliştirilen Atmaca güdümlü mermisinin suüstü hedefine yapacağı test atışını takip etmek üzere Sinop'a geldi.

DONANMA KOMUTANI BRİFİNG VERDİ

Sinop Havalimanı'nda Vali Erol Karaömeroğlu ve diğer yetkililer tarafından karşılanan Akar, buradan limana hareket etti. Atışın yapılacağı milli gemi TCG Kınalıada korvetinde Donanma Komutanı Oramiral Ercüment Tatlıoğlu tarafından karşılanan Akar ve TSK komuta kademesine faaliyete ilişkin brifing verildi.

ATIŞ TALİMATINI AKAR VERDİ

Brifingin ardından geminin savaş harekat merkezine geçen Akar ve komutanlar buradan Deniz Kuvvetleri Komutanlığının özel atışını takip etti.Atış öncesinde gerekli önlemlerin alındığı, atışın belirlenmiş sahada yapıldığı, saha emniyetinin tamamen sağlandığı belirtildi. Atış senaryosu kapsamında Deniz Kuvvetleri Komutanlığınca hurdaya ayrılan bir gemi hedeflendi.

Atmaca füzesinin isabetli vuruşunda harekat merkezinde büyük coşku yaşandı

HAREKAT MERKEZİNDE BÜYÜK COŞKU

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar'ın talimatının ardından TCG Kınalıada'dan yapılan atışla söz konusu gemi tam isabetle vuruldu. Bölgedeki iki F-16 ve keşif uçağından aktarılan görüntülerle atışın her anı harekat merkezinden anlık takip edildi. Füzenin tam isabetle hedefle buluştuğu an savaş harekat merkezinde büyük coşkuyla karşılandı.

Atmaca füzesinin isabetli vuruşunda harekat merkezinde büyük coşku yaşandı

"SİZLERİ KUTLUYORUM"

Başarılı atışın ardından telsizle personele hitap eden Akar, "Sizleri kutluyorum. Bundan sonra da aynı şiddet ve tempoda çalışmaya devam ederek inşallah daha nice başarıları yaşayacağız." dedi.

Roketsan tarafından geliştirilen Atmaca Güdümlü Mermisi, 220 kilometre menzili, gelişmiş güdüm sistemi ile dikkati çekiyor. Güdümlü mermi sabit ve hareketli su üstü hedeflerine yönelik kullanılabiliyor.

Atmaca füzesinin isabetli vuruşunda harekat merkezinde büyük coşku yaşandı
Atmaca füzesinin isabetli vuruşunda harekat merkezinde büyük coşku yaşandı
Atmaca füzesinin isabetli vuruşu harekat merkezinde büyük coşkuya neden oldu

Hulusi Akar, Roketsan, Milli, Gemi, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Atmaca füzesinin isabetli vuruşu harekat merkezinde büyük coşkuya neden oldu - Son Dakika


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