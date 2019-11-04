Son Dakika Haberleri: - ATMACA Güdümlü Mermisi başarıyla atıldı
Son Dakika Genel - ATMACA Güdümlü Mermisi başarıyla atıldı

- ATMACA Güdümlü Mermisi başarıyla atıldı

7 saat önce

- ATMACA Güdümlü Mermisi başarıyla atıldıANKARA - ATMACA Güdümlü Mermisi atışı, TCG KINALIADA Korvetinden başarılı şekilde yapıldı.

- ATMACA Güdümlü Mermisi başarıyla atıldı

ANKARA - ATMACA Güdümlü Mermisi atışı, TCG KINALIADA Korvetinden başarılı şekilde yapıldı.

Milli Savunma Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, "Milli olarak ROKETSAN A.Ş. mühendislerince hedef suüstü platformlarına karşı geliştirilen ATMACA Güdümlü Mermisi kalifikasyon atışı, ADA sınıfı korvetlerin dördüncü gemisi olan TCG KINALIADA korveti tarafından 4 Kasım 2019 tarihinde Sinop açıklarında başarılı bir şekilde icra edilmiştir." denildi.

Açıklamada, "ATMACA Güdümlü Mermisi atışı, su üstü platformumuzdan ilk defa gerçekleştirilmiştir." ifadesi de yer aldı.

Ayrıca, Milli Savunma Bakanlığı, atışa ilişkin görüntü ve fotoğrafı da kamuoyu ile paylaştı.

- ATMACA Güdümlü Mermisi başarıyla atıldı

Milli Savunma Bakanlığı, Genel

Haber Yayın Tarihi: 04.11.2019 08:50 Kaynak: İHA
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