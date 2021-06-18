Atmaca, ilk kez gemi hedefi vurdu - Son Dakika

Roketsan tarafından geliştirilen ve günümüz teknolojisinin kazanımlarını bünyesinde barındıran Atmaca Gemisavar Füzesi, son atış testinde ilk kez bir gemi hedefini vurdu. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan bunu, "Mavi vatanımızın çelik kılıcı Atmaca gemisavar füzemiz, bugün envantere girişi öncesi gerçekleştirilen son test atışında ilk kez bir gemi hedefini tam isabetle vurmayı başardı" sözleriyle duyurdu.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıklamaları sonrası Cumhurbaşkanlığı Savunma Sanayii Başkanı İsmail Demir de, "Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan liderliğinde yerli ve milli savunma sanayii olarak, istiklal ve istikbalimiz için durmadan yılmadan çalışacağız. Atmaca füzemiz donanmamıza hayırlı olsun" ifadelerini kullandı.

Satıhtan Satha Gemisavar Füzesi Atmaca, 18 Haziran'da Sinop'ta TCG Kınalıada Korveti'nden ilk kez bir gemiyi hedef alan atış ile daha önceki atış testlerinde olduğu gibi hedefini başarıyla vurdu. Uzun menzili, düşük izi ve yüksek hedef vuruş hassasiyeti ile modern donanma platformlarına güç katacak Atmaca'nın, 2021 yılının ikinci yarısında Deniz Kuvvetleri Komutanlığına teslim edilmesi hedefleniyor. Atış testini başta Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar olmak üzere; Kuvvet Komutanları, Cumhurbaşkanlığı Dijital Dönüşüm Ofisi Başkanı Ali Taha Koç, Savunma Sanayii Başkan Yardımcısı Prof. Dr. Faruk Yiğit ve Roketsan Genel Müdürü Murat İkinci ve yurt dışından katılan yabancı konuklar canlı izledi. Envantere girmek için gün sayan Atmaca, bu son atış testinde de tam not almayı başardı.

TESTLERİ 2016'DA BAŞLADI

İlk uçuşlu testi 2016 yılında gerçekleştirilen Atmaca, test ve kalifikasyon süresince birçok atışı başarıyla tamamladı. 29 Ekim 2018'de, seri üretim sözleşmesi imzalanan Atmaca'nın, su üstü platform üzerinden gerçekleştirilen ilk atış testi ise 2019'un Kasım ayında TCG Kınalıada korvetinden yapıldı. Son olarak 2021'in Şubat ayında canlı harp başlıklı konfigürasyonu ile icra edilen testte de Atmaca hedefi başarı ile vurdu.

RAKİPLERİNE GÖRE FARK OLUŞTURUYOR

Her türlü hava şartında kullanılabilen Atmaca, karşı tedbirlere dayanıklılığı; hedef güncelleme, yeniden saldırı ve görev iptal yeteneklerini bünyesinde barındırıyor. Bunlarla birlikte ileri görev planlama sistemi (3D routing) sayesinde de sabit ve hareketli hedeflere karşı etkili olabiliyor. Küresel Konumlama Sistemi (KKS), Ataletsel Ölçüm Birimi (AÖB), Barometrik Altimetre ve Radar Altimetre alt sistemlerini kullanarak hedefine doğru yol alan Atmaca, hedefini yüksek doğrulukla bulabilmek için aktif radar arayıcısını kullanıyor.

220 kilometrenin üzerinde bir menzile sahip olan Atmaca, görüş hattının ötesindeki hedefler için de büyük bir tehdit oluşturuyor. Atmaca'nın hedef güncelleme, yeniden saldırı ve görev iptal kabiliyetlerinin ardında ise sahip olduğu gelişmiş ve modern veribağı (data link) yer alıyor. En verimli görev profilini sunabilen sistemde; hedefte zaman, hedef imha ve hedefi ateş altına alma operasyonel modları da mevcut.

Atmaca, yapısal tasarımı ile de fark oluşturuyor. Füze, gelişen teknolojiler doğrultusunda, ağırlığın azaltılması ve yapısal dayanımın arttırılması için kompozit malzeme teknolojileri kullanılarak tasarlandı ve füzenin üretiminde, bu teknolojilerden azami ölçüde yararlanıldı. Ayrıca yerli ve milli imkanlarla geliştiren Atmaca'nın Mavi Vatan'ın korunması için Deniz Kuvvetleri tarafından etkin bir şekilde kullanılması ve bu alanda önemli görevler üstlenmesi bekleniyor.

-İHA-