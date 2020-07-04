"Atmaca seyir füzemiz envantere girmeye hazırlanıyor" - Son Dakika

Savunma Sanayi Başkanı İsmail Demir, "Atmaca seyir füzemiz envantere girmeye hazırlanıyor" dedi.

Savunma Sanayi Başkanı İsmail Demir, sosyal medya hesabı üzerinden 'İstiklal ve İstikbalimiz için' hashtagiyle bir paylaşımda bulunarak Atmaca seyir füzesinde gelinen son noktayı aktardı. Demir paylaşımında, "Atmacamız bu sefer uzun uçtu. 200+ kilometre mesafedeki hedefi başarıyla vurarak fonksiyonlarını mükemmel şekilde yerine getiren Atmaca seyir füzemiz envantere girmeye hazırlanıyor" ifadelerine yer verdi.

Atmaca projesi, Deniz Kuvvetlerinin, MİLGEM platformlarında konuşlandırılacak gemiden gemiye seyir füzesi ihtiyacına yönelik olarak Cumhurbaşkanlığı Savunma Sanayii Başkanlığı tarafından başlatıldı. Proje Roketsan'ın ana yükleniciliğinde sürdürülüyor. Atmaca seyir füzeleri Roketsan tarafından, atış kontrol sistemleri ve diğer ekipmanlar ise Aselsan tarafından yerli imkanlarla geliştirildi. Atmaca, Türkiye'nin ilk deniz füzesi olma özelliğini de taşıyor.

(Emin Kuvat/İHA)