Atmaca Seyir Füzesi Karadan Atılan Füzeleri de İmha Edecek - Son Dakika

Atmaca Seyir Füzesi Karadan Atılan Füzeleri de İmha Edecek

Roketsan Genel Müdürü Murat İkinci, Türkiye'nin ilk deniz seyir füzesi olan ve yurt dışından da ilgi gören "Atmaca"nın teslimatlarına bu sene sonu itibarıyla başlanacağını aynı füzenin karadan karaya versiyonu için de çalışma yaptıklarını bildirdi.

Atmaca Seyir Füzesi Karadan Atılan Füzeleri de İmha Edecek, System.String[]

Roketsan Genel Müdürü Murat İkinci, Türkiye'nin ilk deniz seyir füzesi olan ve yurt dışından da ilgi gören "Atmaca"nın teslimatlarına bu sene sonu itibarıyla başlanacağını aynı füzenin karadan karaya versiyonu için de çalışma yaptıklarını bildirdi.

İkinci, Türkiye Teknoloji Takımı Vakfı () ile Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı öncülüğünde Gaziantep'te düzenlenen TEKNOFEST 2020'de Türkiye'nin savunma sanayisine yönelik yatırımlarına ilişkin değerlendirmede bulundu.

Gençlerin yoğun ilgisiyle festivalin sürdüğünü ifade eden İkinci, festivalin ilk yılına göre roket yarışmacısı olan gençlerin çok ciddi bir atılım ve başarılı atışlar gerçekleştirdiğini vurguladı. İkinci, Roketsan yönetimi olarak bayrağı devredecekleri gençlerle teknolojide yakaladıkları dip dalganın yakın gelecekte havacılık ve uzay alanında Türkiye'nin çok daha iyi yerlere geleceğinin en büyük göstergesi olduğunu belirtti.

Türkiye'nin son 15 yılda savunma sanayisinde yaptığı devasa ciddi hamleler sayesinde kendi kendine savunma teknolojisi geliştiren bir ülke konumuna geldiğine dikkati çeken İkinci, şöyle devam etti:

"Şu anda bizim Roketsan, Havelsan ve Aselsan olarak savunma sanayisi içerisindeki hamlelerimiz dünyada çok az sayıda ülkenin yapabildiği icraat ve icatlardır. Türkiye'nin savunma sanayisinde dışa bağımlılığının tamamen ortadan kaldırılması için daha gidecek çok yolumuz var. Son 15 yılda gelmiş olduğumuz noktada Türkiye çok farklı bir yere çıktı, kendi kendine yetebilen savunma teknolojileri açısından dışa bağımlı olmayan bir ülkeyiz şu anda. Şu anda savunma sanayisi bakımından yerlilik oranımız yüzde 70'lere çıktı. Bundan sonraki süreçte Türkiye'yi uluslararası platformlarda bu başarımız farklı yerlere getirecektir. Bizler de ülkemizin bu başarısına katkı sunmaktan büyük onur ve gurur duyuyoruz. Bu bayrağı bu tür festivallerde ilham alan gençlerimiz çok daha üst seviyelere taşıyacaktır."

"EN BÜYÜK İHRACAT KALEMİ OLACAK"

İkinci, Türkiye'nin ihracatında savunma sanayisinin katkısının her geçen yıl arttığını vurguladı. Savunma sanayisine yönelik Türkiye'nin yurt dışındaki müşterisinin ciddi manada artış gösterdiğine değinen İkinci, "Şu anda Türkiye'nin savunma sanayisine olan ilgi fazla. Özellikle yurt dışındaki uluslararası müşterilerimizin bizden olan talepleri gelecekte savunma sanayisi ihracatının ülkemizde en büyük ihracat kalemlerinden birisi olacağının en büyük garantisidir" dedi.

"YURTDIŞINDAN İLGİ VAR"

İkinci, yerli ve milli teknolojiler ile çok ciddi atılımlar içerisinde olduklarını belirterek, şunları söyledi:

"Şu anda Atmaca Gemisavar Füzemizin teslimatlarına bu sene sonu itibarıyla başlanacak. Bununla ilgili daha teslimata başlamadan yurt dışında füzemiz muazzam bir ilgiyle karşı karşıya kaldı. Aynı zamanda tanksavar füzelerimiz aynı şekilde, Yüksek İrtifalı Hava Savunma Sistemlerimiz hepsine çok ciddi bir ilgi var, bu da gelecekte Türkiye'nin ekonomisi içerisinde savunma sanayisindeki başarıların ülkenin ihracatına ciddi bir katkısı olacağının göstergesidir. Ülkemizin toplam ihracatı şu anda sevindirici bir noktada ama biz bunun önümüzdeki 5 yılda çok daha katlanarak daha iyi seviyelere ulaşacağına inanıyoruz."

Hem Kara hem Deniz Kuvvetleri açısından geliştirilen teknolojilerin büyük katkılar sağlayacağını anlatan İkinci, şunları kaydetti:

"Atmaca Seyir Füzemiz 250 kilometrelik bir menzile sahip. Denizin üzerine çok yakın seviyede uçabilen dünyada çok sayılı ülkenin sahip olduğu bir teknolojiyi içeren milli bir ürünümüzdür. Daha önce yurt dışından aldığımız füzelerin yerini alabilecek özellikle Deniz Kuvvetlerinin ihtiyaçlarını karşılamada kullanılacaktır. Atmaca Seyir Füzesi'nin karadan karaya olan versiyonu için de çalışıyoruz. Bu da Kara Kuvvetlerimizin karadan karaya atılan füzeleri imha etme yeteneğine sahip olacak. Bu füzemizin üzerinde de yoğun çalışıyoruz. Bu tür teknolojiler gerçekten Türkiye'nin savunma sanayisi alanındaki gücüne ve birikimine çok ciddi katkı sağlayacaktır."

Atmaca Seyir Füzesi Karadan Atılan Füzeleri de İmha Edecek

Murat İkinci, Roketsan, Türkiye, Roket, Teknoloji, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 26.09.2020 21:17

Kaynak: Space Mag Türkiye

Son Dakika Teknoloji Atmaca Seyir Füzesi Karadan Atılan Füzeleri de İmha Edecek - Son Dakika

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