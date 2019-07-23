Son Dakika Haberleri: Atmaca yavruları için tarlayı biçmedi
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Atmaca yavruları için tarlayı biçmedi

19 dakika önce

MUŞ'ta biçerdöver operatörü Mehmet Özdemir, hasadı yapılan buğday tarlasında 2 yavru ve 4 yumurta bulunan atmaca yuvasıyla karşılaşınca, kontak kapattı.

Atmaca yavruları için tarlayı biçmedi, System.String[]
MUŞ'ta biçerdöver operatörü Mehmet Özdemir, hasadı yapılan buğday tarlasında 2 yavru ve 4 yumurta bulunan atmaca yuvasıyla karşılaşınca, kontak kapattı. Özdemir ve tarla sahibi Haluk Dizdaroğlu, yumurtadan çıkan yavrular uçuncaya kadar, yuvanın bulunduğu alanı biçmeme kararı aldı.
Merkeze bağlı Sütlüce Mahallesi'nde Haluk Dizdaroğlu'na ait tarlada buğday biçen biçerdöver operatörü Mehmet Özdemir, bir süre sonra iki atmacanın havalandığını gördü. Biçerdöveri durdurup, kuşların olduğu bölgeye giden Özdemir, yuvada 2 yavru atmaca ile 4 yumurta ile karşılaştı. Yuvanın olduğu alanı biçmekten vazgeçen Özdemir, konuyu tarlanın sahibi Haluk Dizdaroğlu ile paylaştı. Dizdaroğlu ve Özdemir, yumurtalardaki yavrular çıkıp uçana kadar bu alanı biçmeme kararı aldı.
?Muş ovasında kuş türünün fazla olduğunu söyleyen Haluk Dizdaroğlu, her hasat mevsiminde toy, atmaca, bıldırcın gibi kuşların yuvalarına sıkça rastladıklarını belirtti. Yuvaya et de bıraktıklarını belirten Dizdaroğlu, geçen yıl da toy kuşu yuvasında yavru ve yumurtaları görerek onları korumaya aldıklarını ifade etti.

Mehmet Özdemir, Muş, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 23.07.2019 10:39 Kaynak: DHA
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