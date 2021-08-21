Atmaca yavrusu ile lokantacının dostluğu görenleri şaşırtıyor - Son Dakika

Adıyaman'ın Besni ilçesinde bitkin halde lokantaya sığınan atmaca yavrusu, kendisine sahip çıkan iş yeri sahibinin yanından bir an olsun ayrılmıyor.

Atmalı köyünde lokanta işleten Bülent Dilki, bir süre önce sabah iş yerini açtığında yerde baygın halde yatan atmaca yavrusunu gördü.

Atmacayı besleyen ve su veren Dilki, tam olarak uçamadığı için kuşu doğaya bırakamadı.

İşletmesine aldığı ve adeta bebek gibi ilgilendiği atmacaya giderek alışan Dilki, kuşa "Dost" adını verdi.

Lokantaya gelen müşterileri omzuna konan Dost ile karşılayan ve onunla servis yapan Dilki, biraz daha büyümesinin ardından atmaca yavrusunu doğaya bırakmayı planlıyor.

Bülent Dilki, AA muhabirine, Dost adını verdiği atmacanın çok akıllı olduğunu ve kendisine kısa sürede alıştığını söyledi.

Kuşu etle beslediğini anlatan Dilki, "Buraya gelen müşterilerimiz önce tedirgin oluyor ama daha sonra kendisinin fotoğraflarını çekerek, sevgi gösteriyorlar." dedi.

Dilki, Dost'u kafese koymadığını, lokantada kendi doğal ortamındaymış gibi serbest dolaştığını dile getirerek, "Kendisi istediği gibi gezip dolaşıyor. Sürekli omzumda ya da kafamda. Beraber müşterilere yemek hazırlıyoruz. Beni bir an olsun yalnız bırakmıyor. Ben de ona alıştım ve bir dostum gibi. Bu yüzden ona Dost ismini koydum. Biraz büyüdükten sonra doğal ortamına salmayı düşünüyorum." diye konuştu.

Müşterilerin ilgisini çekiyor

Müşterilerden Mehmet Toprak ise atmacayı gördüğünde önce tedirgin olduğunu, daha sonra uysallığını görünce şaşırdığını söyledi.

İlk defa böyle bir durumla karşılaştığını anlatan Toprak, "Dost, Bülent ağabey ile sipariş almaya geliyor sonra da siparişlerimizi beraber getiriyorlar. Hiç ayrılmıyorlar. Bir yırtıcı hayvan bile insanlara zarar vermiyor, onlarla dost oluyor. Bizler de onlara zarar vermeyelim. Onlar Allah'ın dilsiz kullarıdır. O yüzden doğaya ve canlılara daha saygılı davranmalıyız." ifadelerini kullandı.