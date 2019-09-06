Son Dakika Haberleri: Atmacalar çayı yerinde inceledi
Son Dakika Spor Haber

Atmacalar çayı yerinde inceledi

4 dakika önce

Çaykur Rizespor Kulübü'nün teknik ekibi ve futbolcuları Cumhuriyet Çay Fabrikası'nı ziyaret ederek çay hakkında bilgiler aldı.

Atmacalar çayı yerinde inceledi, System.String[]

Çaykur Rizespor Kulübü'nün teknik ekibi ve futbolcuları Cumhuriyet Çay Fabrikası'nı ziyaret ederek çay hakkında bilgiler aldı.


Süper Lig ekiplerinden Çaykur Rizespor'un teknik ekibi ve futbolcuları Rize'de bulunan Cumhuriyet Çay Fabrikası'na ziyaret gerçekleştirdi. Karadeniz ekibi burada Karadeniz bölgesinin büyük kısmının geçim kaynağı olan çayın üretim sürecini inceledi. Ziyaret sırasında Çaykur Rizespor Teknik Direktörü İsmail Kartal'a bahçeden toplanan çaylardan oluşturulmuş bir demet hediye edildi. Ziyaret sonrasında fabrika çalışanlarıyla bir araya gelip sohbet eden yeşil-mavili ekip, fabrikaya ait anı defterini de imzaladı. - RİZE

Çaykur Rizespor, Çay, Spor

Haber Yayın Tarihi: 06.09.2019 05:11 Kaynak: İHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder

YORUMLAR


Kılıçdaroğlu'ndan Tank Palet Fabrikası açıklaması: 50 milyon doları buldum
Bomba iddia: Fatih Terim Fenerbahçe'nin genç yıldızı Ömer Faruk'u istiyor TFF'den Fatih Terim'e verilen cezayla ilgili '19.05' açıklaması: Topluma izah edilmelidir Eski Futbolcu Ahmet Dursun, Asena Demirbağ ile dünya evine girdi

SonDakika.com - Son Dakika Haberleri - Son Dakika
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 6.9.2019 17:16:00. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Atmacalar çayı yerinde inceledi
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]