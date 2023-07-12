Atmacanın Elektrik Tellere Takılmasıyla Çıkan Yangın Tarım Arazisini Kül Etti

ESKİŞEHİR'in Tepebaşı ilçesinde 60 dönüm tarım arazisini kül eden yangının, elektrik tellerine takılan atmacanın yanarak yere düşmesi sonucu çıktığı belirlendi. Tepebaşı İlçe Tarım Müdürü Zeki Sert, "Tam da hasat döneminde meydana gelen bu zarar, hepimizi üzdü" dedi.

Çukurhisar Mahallesi'nde önceki gün buğday, arpa ve yulaf ekili arazide yangın çıktı. Rüzgarın da etkisiyle alevler, kısa sürede 8 farklı kişiye ait alana yayıldı. Çiftçiler ile jandarmanın da destek verdiği yangın, itfaiye ekiplerince söndürüldü. 60 dönümlük alanı kül eden yangının, atmacanın konduğu elektrik direğinde akımına kapılması sonucu yanıp, yere düşmesi ile çıktığı belirlendi.

'ELİMİZDEN GELENİ YAPACAĞIZ'Tepebaşı İlçe Tarım Müdürlüğü ekipleri de bölgede inceleme yaptı. İlçe Tarım Müdürü Zeki Sert, "Bu yangının sebebi, bir atmacanın elektrik tellerine takılarak yere düşüp, kıvılcım almasıyla tarlalarımızı ateşe vermiş olmasından kaynaklı. Yaklaşık 60 dönüm hububat ekili alanımız zarar gördü. Tam da hasat döneminde meydana gelen bu zarar, hepimizi üzdü. İlçe Tarım Müdürlüğü tarafından tespit çalışmalarımız tamamlandı. Vatandaşlarımızın en az zarar ile bu işin altından kalkabilmesi için elimizden geleni yapacağız" dedi.Yangının bölgedeki tüm arazilere sıçramadığı için şanslı olduklarını kaydeden Sert, "Yangın başladıktan sonra hasat sezonu olması sebebiyle vatandaşlarımız görmüşler, hemen müdahale etmişler. Jandarmamız olay yerine gelmiş. Biz de olay yerine intikal ettik. Vatandaşlarımızın zararlarının bundan sonra takipçisi olacağız" diye konuştu.'BAŞIMIZA GELMİŞ BİR ŞEY DEĞİLDİ'Tarım arazileri yakınındaki Yeni Mahalle muhtarı Fatih Ay , "Çiftçilerimizin 60 dönüm kadar arazisi hasar görmüş durumda. Yangının sebebi yırtıcı bir kuşun, tellere çarpması sonucu çıkmış olduğu tespit edildi. Tarım İlçe Müdürlüğü tarafından gelip, tespitler yapıldı. Yangın günü çiftçilerimizin de tarım aletleriyle erken müdahale etmesiyle birlikte, yangının daha büyümesi önlenmiş oldu. Aynı zamanda itfaiye ekiplerimiz de yangına müdahale etti. Jandarma tarafından gerekli tutanaklar tutuldu. Hasarı bu kadarla atlattığımız için sevinçliyiz. Daha önce kuşun tellere takılıp, düşmesiyle yangın çıkması; başımıza gelmiş bir şey değildi. İlk defa karşılaştık" dedi.Hisar Mahallesi Muhtarı Mustafa Omiş de şunları söyledi:

"Yırtıcı kuşun yapmış olduğu bir olay. 60 dönüm hububat arazimiz yandı. Allah'a şükür, bu kadarıyla kurtulmuş olduk. Çiftçi arkadaşlarımız sağ olsun, çok yardımcı oldular. Tarım İlçe Müdürlüğü geldi, denetim yaptı. Artık ne gerekiyorsa, devlet bize yardım edecektir."