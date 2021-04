Kahramankazan'da yaralı bulunan atmaca tedavisinin ardından doğaya bırakıldı - Son Dakika

Kahramankazan'da silahla vurularak kanadından ağır yaralanan atmaca, tedavi edilerek yaşama döndürdü.

Belediyeden yapılan yazılı açıklamada, Sarılar Mahallesinde bir vatandaş tarafından kanadından vurularak yaralanmış halde bulunan bir atmacanın, Belediye ekipleri tarafından Sokak Hayvanları Bakım ve Rehabilite Merkezine getirilerek tedavi edildiği bildirildi.

Atmacanın, burada hemen ameliyata alındığı ifade edilen açıklamada, Belediye veterinerince ameliyat edilen atmacanın, başarılı geçen ameliyatın ardından yaşama tutunduğu kaydedildi.

Belediye Başkanı Serhat Oğuz, atmacayı tedavi sürecinin ardından göklerde yeniden özgürce uçabilmesi için yaşam alanına bıraktı.

Sokak hayvanlarına ve doğadaki yabani hayvanlara karşı her zaman duyarlı olduklarını belirten Oğuz, "Onlar bizim dünyayı ve yaşam alanımızı paylaştığımız can dostlarımız. Can dostlarımız için elimizden gelen her şeyi yapıyoruz ve yapmaya devam edeceğiz. Ekiplerimiz atmacaya gerekli müdahaleleri yaparak, dostumuzun yaşama tutunmasını sağladı. Dostumuz tekrar göklerde özgürce uçabilecek olması bizleri çok mutlu etti." dedi.