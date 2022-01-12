Üye Girişi
Atmatıkla Projesi'nde ilk ödül sahibini buldu - Son Dakika

Atmatıkla Projesi'nde ilk ödül sahibini buldu

12.01.2022 17:25
Atmatıkla Projesi'nde ilk ödül sahibini buldu

Akşehir Belediyesinin yeni nesil, modern ve sosyal belediyecilik çalışmaları kapsamında Türkiye'de bir ilki gerçekleştirerek başlattığı Atmatıkla isimli ödüllü geri dönüşüm projesi kapsamında ilk ödül teslim edildi.

Akşehir Belediyesinin yeni nesil, modern ve sosyal belediyecilik çalışmaları kapsamında Türkiye'de bir ilki gerçekleştirerek başlattığı Atmatıkla isimli ödüllü geri dönüşüm projesi kapsamında ilk ödül teslim edildi.

Proje kapsamında uygulamayı telefonuna indirip, geri dönüşebilen atıkları belediye görevlilerine teslim ederek puanları toplayan ortaokul 7. sınıf öğrencisi Veli Kaçar, biriktirdiği puanlarla futbol topu almaya hak kazandı.

Akşehir Belediye Başkanı Salih Akkaya küçük öğrenci ve ailesini belediyeye davet ederek ödülü olan futbol topunu takdim etti.

Akkaya 2021 yılı Eylül ayında başlayan Atmatıkla Projesi kapsamında ilk ödülü vermekten mutluluk duyduklarını belirterek "Projemiz kağıt, pil, plastik, ilaç, cam, metal, ahşap tekstil, yağ ve elektronik atıklardan oluşan 10 çeşit geri dönüşebilen atıkların toplanması ile ilgili bir projedir. Bu atıkların toplanmasında, sokaklarından, mahallelerinden alınma noktasında duyarlılık gösteren çevreci hemşerilerimiz bizim hazırladığımız bir programı akıllı telefonlarına indiriyorlar ve o telefon üzerinden atıklar biriktiğinde bize bildirim gönderiyorlar. Her mahalle ve sokağın önceden belirlenmiş günleri var, o belirlenen günlerde ekiplerimiz giderek bildirim yapan hemşerimizin atıklarını evinden teslim alıyor. Atıklarını teslim eden hemşerimiz atıkların ağırlıklarına ve malzeme cinsine göre puanlarını kazanıyor. Puanlarına göre futbol topu, saç kurutma makinesi, ütü, tablet, çocuk scooteri, bisiklet, belediyemizin sosyal tesislerinden indirimli yararlanma, ayrıca belediyemizin halk ekmek fabrikasından ücretsiz ekmek alabilme gibi ödüllerimiz var. Eylül ayından bu yana 400 hemşerimiz akıllı telefonlarına bu uygulamayı indirdi." diye konuştu.

Mualla Nigar Ortaokulu 7. Sınıf öğrencisi Veli Kaçar'ın 39 kilo plastik, 27 kilo cam, 6 kilo kağıt, 10 kilo metal, 20 kilo tekstil, 11 kilo elektronik atık teslim ettiğini belirten Başkan Akkaya, "Kendisi bu projemizdeki ilk duyarlı davranarak ödül kazanan kardeşimiz. Kendisi hem okuldaki arkadaşlarına hem de tüm Akşehir'e örnek olacaktır diye düşünüyorum." dedi.

YORUMLAR
500

geri dönüşüm, Türkiye, Futbol, Eylül, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Atmatıkla Projesi'nde ilk ödül sahibini buldu - Son Dakika


Ali Babacan, Enes Kara'nın intiharının ardından yurtlarla ilgili tartışmalara karşı çıktı: Kapatmaktan başka bir şey bilmiyor musunuz? Ali Babacan, Enes Kara'nın intiharının ardından yurtlarla ilgili tartışmalara karşı çıktı: Kapatmaktan başka bir şey bilmiyor musunuz?         
17:27
Enes Kara'nın intiharına sessiz kalmakla eleştirilen Kılıçdaroğlu'ndan yeni açıklama: Oy kaygısıyla gerçekleri söylemekten çekinmem Enes Kara'nın intiharına sessiz kalmakla eleştirilen Kılıçdaroğlu'ndan yeni açıklama: Oy kaygısıyla gerçekleri söylemekten çekinmem         
16:18
Son Dakika: Kadıköy metrosunda iki kadın yolcuyu bıçakla tehdit eden Emrah Yılmaz'ın 18 yıl hapsi istendi Son Dakika: Kadıköy metrosunda iki kadın yolcuyu bıçakla tehdit eden Emrah Yılmaz'ın 18 yıl hapsi istendi         
15:39
Benden Ne Olur filmi 2 gün sonra vizyona giriyor! Ünlü isimler galada şıklık yarışına girdi Benden Ne Olur filmi 2 gün sonra vizyona giriyor! Ünlü isimler galada şıklık yarışına girdi         
14:54
Seyhan Soylu mahkemede anlattı: Yaşar İpek ve Seren Serengil'in ayrılış nedeni Ebru Gündeş'tir Seyhan Soylu mahkemede anlattı: Yaşar İpek ve Seren Serengil'in ayrılış nedeni Ebru Gündeş'tir         
14:12
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan dolar ve enflasyon mesajı: Temmuz ayında çalışanların durumunu tekrar değerlendireceğiz! Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan dolar ve enflasyon mesajı: Temmuz ayında çalışanların durumunu tekrar değerlendireceğiz!         
12:31
2 aylık bebeğini -18 derecedeki buzluğa kapattı! Cani babanın savunması daha feci 2 aylık bebeğini -18 derecedeki buzluğa kapattı! Cani babanın savunması daha feci         
10:35
İzzet Yıldızhan kendisine "Ülkeyi rezil eden ahkam kesiyor" diyen Hande Yener'e gözdağı verdi: İsmimi yazsın İzzet Yıldızhan kendisine "Ülkeyi rezil eden ahkam kesiyor" diyen Hande Yener'e gözdağı verdi: İsmimi yazsın         
10:01
Cumhurbaşkanı Erdoğan Kılıçdaroğlu'nun canlı yayın davetine ne dedi? Cumhurbaşkanı Erdoğan Kılıçdaroğlu'nun canlı yayın davetine ne dedi?         
09:43
Vaka sayıları 75 bine dayandı! Bilim Kurulu bugün toplanıyor, masada yeni tedbirler var Vaka sayıları 75 bine dayandı! Bilim Kurulu bugün toplanıyor, masada yeni tedbirler var         
09:27
Cumhurbaşkanı Erdoğan, teröristle fotoğrafları çıkan HDP'li Güzel için talimatı verdi: Bu işi bir an önce bitirin Cumhurbaşkanı Erdoğan, teröristle fotoğrafları çıkan HDP'li Güzel için talimatı verdi: Bu işi bir an önce bitirin         
09:04
Konyaspor'dan Ahmet Çalık'ın ölümü sonrası anlamlı hareket! 6 numaralı formasını emekli ettiler Konyaspor'dan Ahmet Çalık'ın ölümü sonrası anlamlı hareket! 6 numaralı formasını emekli ettiler         
08:55
Türkiye, avukat Dilara Yıldız'a ağlıyor! Katil zanlısının cinayetten önce attığı mesajlar tüyler ürpertti: Kanında duş aldıracağım sana Türkiye, avukat Dilara Yıldız'a ağlıyor! Katil zanlısının cinayetten önce attığı mesajlar tüyler ürpertti: Kanında duş aldıracağım sana         
08:27
İstanbul'a gelen Galatasaray'ın yeni hocası Domenec Torrent hızlı başladı! İstanbul'a gelen Galatasaray'ın yeni hocası Domenec Torrent hızlı başladı!         
07:48
Son Dakika: Türk Metal Sendikası ile MESS arasında anlaşma sağlandı! İşçi maaşlarına yüzde 27.44 zam yapıldı Son Dakika: Türk Metal Sendikası ile MESS arasında anlaşma sağlandı! İşçi maaşlarına yüzde 27.44 zam yapıldı         
07:46
Öğrencisine "Neden başörtüsü takıyorsun?" diyen Prof. Dr. Metin Kazancı'nın Ankara Üniversitesi'ndeki görevine son verildi Öğrencisine "Neden başörtüsü takıyorsun?" diyen Prof. Dr. Metin Kazancı'nın Ankara Üniversitesi'ndeki görevine son verildi         
07:46
Türkiye Enes Kara'yı konuşurken çok konuşulacak "yurt" anketi Türkiye Enes Kara'yı konuşurken çok konuşulacak "yurt" anketi         
20:19

Son Dakika Haberleri
17:20 2 yaşındaki Ayşenur'un ölümünün ardından savcının talimatıyla anne, anneanne ve dayı gözaltına alındı
17:07 Son Dakika! NATO'dan Rusya'ya gözdağı: Ukrayna'ya saldırırlarsa büyük bedel öderler
17:03 Galatasaray'a gidiyor derken şaşırttı! Serdar Gürler'den sürpriz imza
16:59 Son dakika: ABD'de enflasyonun 40 yılın zirvesine çıkmasıyla altın yükselişe geçti
16:52 K9 köpeği, çıplak hırsızın cinsel organına doğru saldırdı
16:45 Cinsel içerikli film izlerken kaza yapan sürücü, 3 kişinin ölümüne sebep oldu
16:41 Son dakika: ABD'de enflasyon son 40 yılın en yüksek seviyesine ulaştı
16:23 Aynı topa 3 futbolcu vole yapmayı denerse ne olur?
16:18 Enes Kara'nın intiharına sessiz kalmakla eleştirilen Kılıçdaroğlu'ndan yeni açıklama: Oy kaygısıyla gerçekleri söylemekten çekinmem
16:16 Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Demirtaş-Öcalan iddiası: Edirne'deki en büyük hesabı İmralı'dakine verecek!
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 12.01.2022 17:31:12. #1.11#
SON DAKİKA: Atmatıkla Projesi'nde ilk ödül sahibini buldu - Son Dakika
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
Advertisement