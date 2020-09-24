Atmaya kıyamadı, 10 kamyon eşya biriktirdi - Son Dakika

Atmaya kıyamadı, 10 kamyon eşya biriktirdi

Bursa'da 4 katlı evden ağır kokular geldiğini duyan vatandaşlar, zabıta ekiplerine ihbarda bulundu.

Atmaya kıyamadı, 10 kamyon eşya biriktirdi, System.String[]

Bursa'da 4 katlı evden ağır kokular geldiğini duyan vatandaşlar, zabıta ekiplerine ihbarda bulundu. Apartmana giren zabıta ve belediye işçileri 3 seferde 10 kamyon eşya çıkarttı. Birçoğu değerli olan eşyaları titizlikle ayıran ekipler, çalışmaları sırasında nakit 10 bin 600 lira, 2 gram altın, 1 adet otomobil ve 2 adet motosiklet buldu.

Osmangazi'ye bağlı Kavaklı Mahallesi Kaleboyu Caddesi'nde bulunan 4 katlı bir evden ağır kokular geldiğini duyan vatandaşlar önce muhtara, sonra Osmangazi Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ekiplerine ihbarda bulundu. İhbar üzerine eve gelen ekipler, 62 yaşında emekli İlhan U.'nun evinde incelemelerde bulundu. Ekipler eşyalardan dolayı içeri girmekte zorlanırken, İlhan U.'nun ablası Ayşe U.'nun yardımı ile eve girmeyi başardı.

İlk seferde 4 kamyon eşya çıkarılan evin birinci katı temizlendikten sonra diğer katlarına ulaşabilmek için merdivendeki eşyalar temizlik işçileri tarafından toplanarak kamyona yüklendi. Sonra girilen diğer dairelerde bulunan eşyalar zabıta ekipleri ve temizlik işçilerinin titiz çalışması sonucu tek tek incelenerek değerli eşyalar ayrıldı, atılacaklar kamyona yüklendi.

Bu sırada Ayşe U.'nun kontrolünde yapılan çalışmalarda, garajda yıllanan bir otomobil, 2 motosiklet, 10 bin 600 lira nakit para, 2 adet gram altın, çok sayıda kullanılmayan sıfır ayakkabı, televizyon, radyo, mutfak eşyaları, oyuncaklar, kitaplar, yeni ve eski cep telefonları, elektronik eşyalar ve değerli eşyalar bulundu.

Değerli olan eşyalar Ayşe U.'ya teslim edilirken, atılacak olanlar kamyona yüklenerek götürüldü.

Kavaklı Muhtarı Serap Özbay, "Komşularımız pis kokular geldiğini belirterek şikayette bulundular. Evde böcek ve sineklerin olduğunu söylediler. Ben de Osmangazi Belediyesi'ne dilekçe yazdım. Dilekçede evin temizlenmesini talep ettim. Sağolsun ekiplerimiz geldi. Bu kadar vahim bir durumla karşılaşacağımızı bilmiyorduk. Bir günde bitiririz zannettik, ama bugün 3. günümüz. Sağ olsun ekipler çalışıyor. Dört katlı olduğu için çok fazla eşya çıktı. Çoğu çöp, ama birçok değerli eşya da var içeride. Hepsine çöp diyemeyiz. Ev sahibi demek ki bu durumdan zevk almış. Kendini o şekilde iyi hissettiği için biriktirmiş. Ama ilk geldiğimizde kapıyı açamadık. Hatta kapıyı açamadığımız için menteşelerini sökmek zorunda kaldık. Ama tabi bu çalışmanın sonucunda da epey yol aldık. Herhalde bugün son olur. Bundan sonra inşallah bir daha biriktirmez diye ümit ediyoruz" dedi. - BURSA

Otomobil, Kavaklı, Zabıta, Bursa, 3. Sayfa, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 24.09.2020 08:53 - Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Atmaya kıyamadı, 10 kamyon eşya biriktirdi - Son Dakika

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