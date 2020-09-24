Atmaya kıyamadı, evinde 10 kamyon eşya biriktirdi. - Son Dakika

Atmaya kıyamadı, evinde 10 kamyon eşya biriktirdi.

Atmaya kıyamadı, evinde 10 kamyon eşya biriktirdi.

Atmaya kıyamadı, evinde 10 kamyon eşya biriktirdi... Eşyaların arasında 1 otomobil 2 de motosiklet çıktı

Komşularının ihbar ettiği apartmandan 1 araba, 2 motosiklet, 10 bin 600 lira, gram altın, kamyonlar dolusu değerli elektronik eşya, oyuncak, kitap, telefon, mutfak eşyaları ve spor ayakkabılar çıktı

BURSA - Bursa'da 4 katlı evden ağır kokular geldiğini duyan vatandaşlar zabıta ekiplerine ihbarda bulundu. Apartmana giren zabıta ve belediye işçileri 3 seferde 10 kamyon eşya çıkarttı. Birçoğu değerli olan eşyalar titizlikle ayıran ekipler, çalışmaları sırasında nakit 10 bin 600 lira, 2 gram altın, 1 adet otomobil ve 2 adet motosiklet buldu.

Osmangazi'ye bağlı Kavaklı Mahallesi Kaleboyu Caddesinde bulunan 4 katlı bir evden ağır kokular geldiğini duyan vatandaşlar önce muhtara, sonra Osmangazi Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ekiplerine ihbarda bulundu. İhbar üzerine eve gelen ekipler, 62 yaşında emekli İlhan U.'nun evinde incelemelerde bulundu. Ekipler eşyalardan dolayı içeri girmekte zorlanırken, İlhan U.'nun ablası Ayşe U.'nun yardımı ile eve girmeyi başardı.

İlk seferde 4 kamyon eşya çıkarılan evin birinci katı temizlendikten sonra diğer katlarına ulaşabilmek için merdivendeki eşyalar temizlik işçileri tarafından toplanarak kamyona yüklendi. Sonra girilen diğer dairelerde bulunan eşyalar zabıta ekipleri ve temizlik işçilerinin titiz çalışması sonucu tek tek incelenerek değerli eşyalar ayrıldı, atılacaklar kamyona yüklendi.

Bu sırada Ayşe U.'nun kontrolünde yapılan çalışmalarda, garajda yıllanan bir otomobil, 2 motosiklet, 10 bin 600 lira nakit para, 2 adet gram altın, çok sayıda kullanılmayan sıfır ayakkabı, televizyon, radyo, mutfak eşyaları, oyuncaklar, kitaplar, yeni ve eski cep telefonları, elektronik eşyalar ve değerli eşyalar bulundu.

Değerli olan eşyalar Ayşe U.'ya teslim edilirken, atılacak olanlar kamyona yüklenerek götürüldü.

Kavaklı Muhtarı Serap Özbay, "Komşularımız pis kokular geldiğini belirterek şikayette bulundular. Evde böcek ve sineklerin olduğunu söylediler. Ben de Osmangazi Belediyesi'ne dilekçe yazdım. Dilekçede evin temizlenmesini talep ettim. Sağolsun ekiplerimiz geldi. Bu kadar vahim bir durumla karşılaşacağımızı bilmiyorduk. Bir günde bitiririz zannettik, ama bugün 3. günümüz. Sağ olsun ekipler çalışıyor . Dört katlı olduğu için çok fazla eşya çıktı. Çoğu çöp, ama bir çok değerli eşya da var içeride. Hepsine çöp diyemeyiz. Ev sahibi demek ki bu durumdan zevk almış. Kendini o şekilde iyi hissettiği için biriktirmiş. Ama ilk geldiğimizde kapıyı açamadık. Hatta kapıyı açamadığımız için menteşelerini sökmek zorunda kaldık. Ama tabi bu çalışmanın sonucunda da epey yol aldık. Herhalde bugün son olur. Bundan sonra inşallah bir daha biriktirmez diye ümit ediyoruz" dedi.

Atmaya kıyamadı, evinde 10 kamyon eşya biriktirdi.

Cep Telefonu, Otomobil, Zabıta, ihbar, 3. Sayfa, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 24.09.2020 08:57 - Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Atmaya kıyamadı, evinde 10 kamyon eşya biriktirdi. - Son Dakika

YORUMLAR

Son Dakika

Kanalizasyondan çıkarılan dev sıçan görenleri dehşete düşürdü Baltalı katil zanlısına müebbet hapis cezası verildi Avrasya Tüneli'ne trafik sıkışıklığını yüzde 90 azaltabilen sistem kuruldu Ceren Özdemir'in katilinin pişkinliği pes dedirtti: Mahkemeye gelmekten bıktım, bitirelim artık Korkusuz çiftçi, kendisine saldıran zehirli engerek yılanını elleriyle yakaladı Polisi "kraliçe arı var, aramayın" diyerek engellemeye çalıştı! Kovandan uyuşturucu çıktı Kural dinlemiyorlar! Dökülen molozlar denizi kahveye bürüdü, köy halkı çileden çıktı Son defilesini yapan Yıldırım Mayruk, gözyaşlarına hakim olamadı
Fatih Portakal, Tekalif-i Milliye tweeti yüzünden 3 yıl hapis istemiyle yargılanmaya başladı Fatih Portakal, Tekalif-i Milliye tweeti yüzünden 3 yıl hapis istemiyle yargılanmaya başladı         
14:54
Son Dakika: Merkez Bankası'nın faiz kararı sonrası dolar sert düştü Son Dakika: Merkez Bankası'nın faiz kararı sonrası dolar sert düştü         
14:32
Son dakika: Merkez Bankası uzun bir aradan sonra faiz artırdı Son dakika: Merkez Bankası uzun bir aradan sonra faiz artırdı         
13:58
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın biber reçeli şaşkınlığı: İlk kez duydum, o nasıl oluyor? Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın biber reçeli şaşkınlığı: İlk kez duydum, o nasıl oluyor?         
13:28
"Ersin Düzen 400 bin TL maaş alıyor" iddiasının arkasında duran milletvekili Atilla Sertel rest çekti: Beni mahkemeye versin         
13:19
Kadın cinayetine kurban giden Hümeyra'nın anısı Hollanda'daki ceza şartlarını değiştirdi: Kasıtsız insan öldürme cezasının üst sınırı 25 yıl oldu Kadın cinayetine kurban giden Hümeyra'nın anısı Hollanda'daki ceza şartlarını değiştirdi: Kasıtsız insan öldürme cezasının üst sınırı 25 yıl oldu         
12:42
Öğretmen çiftin canlı ders verdiği sırada balkondan düşen 20 aylık bebekleri yaşamını yitirdi Öğretmen çiftin canlı ders verdiği sırada balkondan düşen 20 aylık bebekleri yaşamını yitirdi         
12:31
Kural dinlemiyorlar! Dökülen molozlar denizi kahveye bürüdü, köy halkı çileden çıktı Kural dinlemiyorlar! Dökülen molozlar denizi kahveye bürüdü, köy halkı çileden çıktı         
12:09
Türkiye'de bir ilk! Ankara'nın çevresindeki bir ilin ilçesi kitle bağışıklığına ulaşıldı Türkiye'de bir ilk! Ankara'nın çevresindeki bir ilin ilçesi kitle bağışıklığına ulaşıldı         
12:01
Son defilesini yapan Yıldırım Mayruk, gözyaşlarına hakim olamadı Son defilesini yapan Yıldırım Mayruk, gözyaşlarına hakim olamadı         
11:59
Bursa'da çimlere basma kavgası çıktı, öfkeli adam hem çocuklara hem de bir babaya saldırdı Bursa'da çimlere basma kavgası çıktı, öfkeli adam hem çocuklara hem de bir babaya saldırdı         
11:17
Beyoğlu'nda 3 katlı binanın çatısından düşen kadın ağır yaralandı Beyoğlu'nda 3 katlı binanın çatısından düşen kadın ağır yaralandı         
10:55
Eylül ayı doğum yardımları 83 bin annenin hesabına yarın yatırılacak Eylül ayı doğum yardımları 83 bin annenin hesabına yarın yatırılacak         
10:44
Ünlü iş adamı Ali Ağaoğlu adasını 15 milyon dolara satışa çıkardı Ünlü iş adamı Ali Ağaoğlu adasını 15 milyon dolara satışa çıkardı         
10:24
Annesi bakkaldaydı! Evde yalnız bırakılan 3 yaşındaki çocuk 10. kattan düşerek hayatını kaybetti Annesi bakkaldaydı! Evde yalnız bırakılan 3 yaşındaki çocuk 10. kattan düşerek hayatını kaybetti         
10:02
Yağmur Aşık'ın Emre Aşık'ı öldürtmek için cinayet planı yaptığı ortaya çıktı Yağmur Aşık'ın Emre Aşık'ı öldürtmek için cinayet planı yaptığı ortaya çıktı         
10:01
FETÖ'nün 'Maceracısı' Murat Yeni 8 yıl hapse mahkum edildi FETÖ'nün 'Maceracısı' Murat Yeni 8 yıl hapse mahkum edildi         
09:34
Hırsızlık yapan genç kadın, güvenlik kameralarına yakalandı Hırsızlık yapan genç kadın, güvenlik kameralarına yakalandı         
09:10
Taksim'de genç kadını taciz eden şahsın iddianamesi hazırlandı! 13 yıl hapsi isteniyor Taksim'de genç kadını taciz eden şahsın iddianamesi hazırlandı! 13 yıl hapsi isteniyor         
07:55
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 24.09.2020 15:06:34. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Atmaya kıyamadı, evinde 10 kamyon eşya biriktirdi. - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
ios android huawei