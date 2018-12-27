Atme Mülteci Kampı Sular Altında
1 saat önce
Suriye'nin İdlib kentindeki Atme Mülteci Kampı sel nedeniyle sular altına kaldı.
Suriye
'nin İdlib
kentindeki Atme Mülteci Kampı sel nedeniyle sular altına kaldı.
Suriye'nin İdlib kentinde bulunan Atme Mülteci Kampı'nı sel suları bastı. Şiddetli yağışın ardından yaşanan sel nedeniyle kamp sular altında kalırken kampta kalanlar ise zor anlar yaşadı. Bazı çadırlar sel sonucu hasar gördü.
Sivil savunma ekipleri, Atme kampında kalanlara yardımcı olmaya çalıştı. Çadırlarda mahsur kalan sivilleri kurtarmaya çalışan ekipler, çadırlardaki suları tahliye etti. - İDLİB
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Haber Yayın Tarihi : 27.12.2018 01:55 Kaynak: İHA
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