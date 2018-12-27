Son Dakika Haberleri: Atme Mülteci Kampı Sular Altında

Atme Mülteci Kampı Sular Altında

1 saat önce

Suriye'nin İdlib kentindeki Atme Mülteci Kampı sel nedeniyle sular altına kaldı.

Atme Mülteci Kampı Sular Altında, System.String[]
Suriye'nin İdlib kentindeki Atme Mülteci Kampı sel nedeniyle sular altına kaldı.

Suriye'nin İdlib kentinde bulunan Atme Mülteci Kampı'nı sel suları bastı. Şiddetli yağışın ardından yaşanan sel nedeniyle kamp sular altında kalırken kampta kalanlar ise zor anlar yaşadı. Bazı çadırlar sel sonucu hasar gördü.

Sivil savunma ekipleri, Atme kampında kalanlara yardımcı olmaya çalıştı. Çadırlarda mahsur kalan sivilleri kurtarmaya çalışan ekipler, çadırlardaki suları tahliye etti. - İDLİB

»  »      Haber Yayın Tarihi : 27.12.2018 01:55 Kaynak: İHA

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